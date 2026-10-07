Opera per Android integra le eSIM da viaggio in 47 paesi

Atterrare in un aeroporto straniero e passare i primi minuti a caccia di una rete wireless gratuita, solo per scaricare l’app dell’operatore locale, creare un account e attivare una eSIM da viaggio, è un rituale che molti conoscono fin troppo bene. Opera ha deciso di eliminare questo passaggio portando la gestione delle eSIM direttamente all’interno del suo browser per Android. Niente applicazioni aggiuntive da installare, quindi, perché lo strumento per navigare è già lì sul telefono.

L’aspetto più interessante sta nel fatto che la soluzione non si limita alla semplice navigazione web. Il pacchetto acquistato tramite Opera fornisce infatti dati mobili all’intero smartphone, esattamente come farebbe una qualsiasi eSIM tradizionale. La differenza riguarda soltanto il modo in cui la si compra e la si amministra, tutto dentro un programma che moltissimi utenti hanno già sotto mano senza doverci pensare troppo.

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Dove funziona e perché può cambiare le cose

Al momento il servizio copre 47 paesi e non va a sostituire il numero di telefono principale, che resta attivo come sempre. L’elenco comprende Albania, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Buona parte dell’Europa risulta dunque coperta, a cui si aggiungono diverse mete asiatiche e alcune destinazioni oltreoceano.

Il vantaggio rispetto al metodo classico salta subito all’occhio. La stragrande maggioranza degli operatori che vendono eSIM per chi viaggia chiede di scaricare un’app dedicata e di registrare un profilo, spesso nel momento meno opportuno, cioè quando si è appena scesi dall’aereo e la connessione semplicemente non c’è. Secondo i dati GSMA citati da Opera, la metà degli utenti non sa neppure cosa sia una eSIM, e soltanto il 19% di chi la conosce la utilizza davvero. Inserire questa funzione in un browser già presente sul dispositivo abbassa parecchio la soglia d’accesso a una tecnologia che, numeri alla mano, fatica ancora a diffondersi.

I 3 GB gratuiti e l’esclusione dell’Italia

Chi preferisce provare prima di mettere mano al portafoglio può contare su 3 GB gratuiti validi per 3 giorni, senza alcun obbligo di registrazione. L’offerta però è riservata a chi risiede in uno di questi paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Polonia. La procedura per ottenerla è piuttosto rapida. Basta aggiornare Opera su Android, aprire il browser, toccare l’icona del profilo, scorrere fino alla voce dedicata alle eSIM e premere il pulsante per riscattare il pacchetto di prova.

Scorrendo la lista si nota subito che l’Italia non figura tra le nazioni ammesse alla prova gratuita, pur essendo inclusa tra le destinazioni coperte dal servizio vero e proprio. Per gli utenti Opera su Android che si spostano spesso all’estero la funzione merita comunque attenzione, ma chi vive nel nostro Paese dovrà attendere un’eventuale estensione dell’iniziativa oppure orientarsi direttamente sui piani a pagamento.

Fonte: TecnoAndroid