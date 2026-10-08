Amazon Ember al minimo storico: TV Fire TV scontate fino al 49%

I televisori Amazon Ember scendono al minimo storico in occasione delle Offerte Prime, con sconti che arrivano fino al 49% su diversi modelli della gamma. La selezione è piuttosto ampia e copre diagonali e tecnologie differenti, dai pannelli QLED fino alle versioni Mini LED della serie Omni, tutte accomunate dalla presenza di Fire TV come piattaforma integrata. Ce n’è un po’ per tutti, sia per chi cerca uno schermo di dimensioni contenute sia per chi vuole un pannello generoso da piazzare al centro del soggiorno.

I modelli Amazon Ember da 50 e 55 pollici in promozione

Il primo nome della lista è Amazon Ember serie QLED da 50 pollici con Fire TV, nella versione più recente, proposto a 439,99 € contro un prezzo consigliato di 699,99 €. La differenza è di 260 euro tondi, una cifra che rende questo modello una delle porte d’ingresso più interessanti nella famiglia Ember per chi non ha bisogno di diagonali troppo importanti.

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Il taglio più consistente dell’intera promozione riguarda però Amazon Ember serie 4 da 55 pollici con Fire TV, anche questo nell’ultima versione disponibile. Il prezzo scende a 359,99 € rispetto ai 699,99 € di listino, con un risparmio che tocca il 49%. Un dettaglio curioso salta subito all’occhio confrontando i numeri, perché in questa fase il 55 pollici della serie 4 costa meno del 50 pollici QLED.

Restando sulla stessa diagonale c’è poi il modello QLED da 55 pollici con Fire TV, sempre nella versione più aggiornata, che passa da 799,99 € a 489,99 €. Si tratta di una smart TV 4K Ultra HD compatibile con HDR10+ e Dolby Vision, spinta da un processore quad core e dotata di controllo vocale tramite Alexa. Lo sconto in questo caso vale 310 euro, il che lo colloca in una fascia di prezzo decisamente più accessibile rispetto a quella abituale.

Mini LED e 65 pollici, le altre offerte da tenere d’occhio

Chi punta a qualcosa di più evoluto può guardare alla Serie Omni Mini LED da 55 pollici con Fire TV, disponibile a 659,99 € invece di 999,99 €. Il risparmio è pari al 34%, ovvero 340 euro in meno rispetto al prezzo pieno, e porta questo televisore sotto una soglia psicologica che di solito separa la fascia media da quella più alta del catalogo.

Salendo di diagonale arriva uno dei modelli più appetibili dell’intera selezione, cioè il QLED da 65 pollici con Fire TV nell’ultima versione. Il prezzo cala da 1.149,99 € a 689,99 €, con uno sconto che raggiunge il 40%. Per uno schermo di queste dimensioni la cifra richiesta è senza dubbio competitiva, soprattutto se messa a confronto con il listino originale, superiore di quasi 460 euro.

L’ultimo televisore in promozione è Amazon Ember Serie Omni Mini LED da 65 pollici con Fire TV, proposto a 799,99 € al posto dei 1.299,99 € indicati come prezzo consigliato. Il taglio arriva fino al 38% e il risparmio complessivo sfiora i 500 euro, rendendo questo modello il punto di arrivo naturale per chi cerca la combinazione tra diagonale ampia e tecnologia più avanzata all’interno della gamma Ember.

Tutti questi prezzi rientrano nella Festa delle Offerte Prime, l’evento promozionale di Amazon in programma il 6 e il 7 ottobre, durante il quale i televisori Amazon Ember restano acquistabili alle cifre ribassate.

Fonte: TecnoAndroid