iMac e MacBook Air OLED nel 2030? LG Display punta su FLiPP

Apple starebbe preparando il passaggio al display OLED anche per i suoi computer più diffusi. Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2030 potrebbero arrivare iMac e MacBook Air con schermi di questo tipo, ma con un fornitore diverso da quello scelto finora. A firmare i pannelli sarebbe infatti LG Display, che sta lavorando a un nuovo metodo di produzione chiamato FLiPP.

La notizia arriva in un momento particolare per la casa di Cupertino, che proprio questo mese ha lanciato il suo primo MacBook Pro con schermo OLED. Su quel modello Apple ha puntato su un pannello Tandem OLED realizzato da Samsung Display, una soluzione che ha portato sulla gamma professionale dei portatili una qualità visiva davvero spettacolare. Sui modelli pensati per un pubblico più ampio, però, lo scenario potrebbe cambiare parecchio.

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Dal MacBook Pro ai Mac più accessibili

Il debutto dell’OLED sul MacBook Pro rappresenta un primo passo, e le voci di corridoio indicano che la tecnologia non resterà confinata alla fascia alta del catalogo. L’idea sarebbe quella di estenderla anche ai Mac considerati più “economici”, quindi a iMac e MacBook Air, due prodotti che da sempre rappresentano la porta d’ingresso nel mondo Mac per tantissimi utenti.

Proprio qui entra in gioco la questione dei costi. Portare un pannello OLED su un computer di fascia più contenuta richiede una produzione capace di mantenere alta la qualità senza far lievitare troppo il prezzo dei componenti. Ed è esattamente su questo equilibrio che punterebbe la nuova tecnologia sviluppata da LG Display. Se le indiscrezioni troveranno conferma, i portatili e i desktop più popolari della mela potrebbero quindi seguire la strada aperta dal modello Pro, con un partner industriale differente.

Cosa promette la tecnologia FLiPP di LG Display

Il produttore coreano sta mettendo a punto FLiPP, una nuova tecnica di produzione dei pannelli basata su un processo fotolitografico. Le promesse sono due e vanno nella stessa direzione: una qualità superiore degli schermi e costi di fabbricazione più bassi. Una combinazione che si sposa perfettamente con le esigenze di una gamma come quella di MacBook Air e iMac, dove il prezzo finale conta almeno quanto le prestazioni.

Per LG Display si tratta di una scommessa importante, perché una tecnologia del genere potrebbe renderla più competitiva in un settore in cui Samsung Display ha già messo a segno un colpo di peso con la fornitura per il primo MacBook Pro OLED. Avere un metodo produttivo capace di abbattere i costi senza sacrificare la resa visiva significherebbe poter proporre pannelli adatti a volumi elevati e a dispositivi venduti a prezzi più accessibili.

Apple tra i primi clienti

Secondo quanto emerso, tra i primi clienti della nuova tecnologia ci sarebbe proprio Apple. L’azienda californiana avrebbe già opzionato la prossima generazione di display OLED di LG Display, con l’obiettivo di montarla sui suoi computer più economici. Una scelta che delineerebbe una sorta di divisione dei compiti tra i due colossi coreani, con Samsung Display impegnata sulla fascia professionale e LG Display sui modelli destinati al grande pubblico.

La tabella di marcia, stando alle indiscrezioni, porta al 2030. È quello l’anno indicato per l’arrivo dei primi iMac e MacBook Air con schermo OLED realizzato tramite il processo FLiPP, la tecnologia fotolitografica con cui LG Display punta a coniugare una qualità più alta e costi di produzione inferiori per la prossima generazione di Mac “economici” firmati Apple.

Fonte: TecnoAndroid