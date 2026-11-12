Google lancia i domini .eat, .fly e .here: chi li ha già scelti

Digitare .com è diventato quasi un riflesso automatico, ma il catalogo degli indirizzi web continua ad allargarsi. Google ha aperto al pubblico tre nuovi domini di primo livello, cioè .eat, .fly e .here, pensati per ristoranti, agenzie di viaggio e altri fornitori di servizi che vogliono dare un tocco più personale alla propria presenza online. Presto, quindi, capiterà di imbattersi in siti che non finiscono più con le solite estensioni ma con queste nuove desinenze, molto più legate all’attività che rappresentano.

La storia, a dirla tutta, comincia parecchio tempo fa. Google Registry aveva depositato con successo questi tipi di dominio presso ICANN, l’organizzazione che gestisce l’assegnazione di nomi e numeri su internet, già nel 2012. Per vedere le nuove opzioni di registrazione disponibili a chiunque, però, è stato necessario aspettare fino a martedì, giorno in cui il colosso di Mountain View ha finalmente aperto le porte.

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Prima i titolari dei marchi, poi il resto del pubblico

Ogni volta che compare una nuova estensione si ripresenta lo stesso timore: che qualcuno si accaparri il nome di un’azienda per poi rivenderglielo a caro prezzo. Il fenomeno ha un nome preciso, cybersquatting, ed è una pratica che può costare parecchio alle imprese prese di mira. Per evitare che i nuovi indirizzi finissero registrati e tenuti in ostaggio da chi sperava di guadagnarci, i registrar partner di Google hanno riservato una finestra dedicata ai titolari di marchi registrati, prima del lancio su larga scala. Questo periodo ad accesso limitato è andato dal 1 settembre al 9 novembre, dando così alle aziende il tempo di mettere al sicuro il proprio nome con .eat, .fly e .here.

I nomi noti che hanno già scelto le nuove estensioni

Nell’annuncio dedicato ai nuovi domini, Google ha svelato alcune grandi realtà che si sono già assicurate un indirizzo durante questa fase riservata. Wingstop ha acquistato wingstop.eat, mentre Clayton Farms, società attiva nell’agricoltura e nella tecnologia alimentare, si è aggiudicata america.eat. Sul fronte .fly compaiono invece aziende come Caddy, Canary e Voltair.

Il gruppo più curioso, però, è quello che ha puntato su .here. Google descrive questa estensione come quella che identifica le attività “dove le persone portano a termine le cose”, e non a caso molti degli indirizzi registrati sfruttano parole piuttosto comuni, proprio quelle che chiunque potrebbe cercare online. La app immobiliare Zillow possiede rent.here e sell.here, mentre bloodtest.here appartiene a SiPhox Health, un servizio che consente di fare gli esami del sangue direttamente da casa.

Quanto costa registrare un dominio .eat, .fly o .here

Diversi registrar partner di Google accettano già le richieste per le tre nuove tipologie di dominio. In questa prima fase è prevista una tariffa di registrazione anticipata, da pagare una sola volta, che però sta calando progressivamente e sparirà del tutto il 17 novembre. Superata quella data, tutti i nomi con estensione .eat, .fly e .here ancora liberi potranno essere registrati e mantenuti con un canone annuale fisso, esattamente come accade per qualsiasi altro dominio. Un portavoce di Google non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Fonte: TecnoAndroid