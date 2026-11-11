MacBook Pro PROLED, iFixit svela il segreto del logo luminoso

Lo smontaggio del MacBook Pro PROLED con schermo touch, appena completato da iFixit, svela parecchi dettagli interessanti sul nuovo portatile di Apple. Al centro dell’analisi ci sono tre aspetti: il modo in cui l’azienda è riuscita a ridurre il peso, il meccanismo che accende il logo luminoso sul retro e il confronto diretto con MacBook Pro M6 da 14 pollici, il modello più vicino per dimensioni e impostazione.

La curiosità maggiore riguardava proprio la mela che si illumina sulla scocca. Sui portatili di qualche anno fa la luce arrivava dalla retroilluminazione dello schermo, ma con un pannello OLED questa soluzione non è più praticabile. Per ottenere un bagliore uniforme Apple ha quindi montato quattro LED, accompagnati da uno strato riflettente e da un diffusore che distribuisce la luce in modo omogeneo. Quando i LED sono spenti entra in gioco un rivestimento a specchio semiriflettente, che regala al logo una finitura lucida e brillante.

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Logo luminoso e cerniera, cosa cambia davvero

Il rovescio della medaglia è la difficoltà di intervento. Il logo illuminato si trova dietro al display, quindi in caso di guasto l’unica strada per ripararlo passa dalla rimozione dello schermo. Un’operazione tutt’altro che banale, tanto che durante lo smontaggio il pannello si è rotto: il vetro si è separato dagli strati sottostanti e l’OLED è andato distrutto.

Apple descrive la cerniera del MacBook Pro PROLED come progettata appositamente per l’uso touch. Aprendo il portatile però la differenza rispetto a MacBook Pro M6 si è rivelata minima. La cerniera è praticamente identica, solo un po’ più rigida, così da mantenere meglio l’inclinazione quando si tocca lo schermo nella parte alta. Un accorgimento sensato, anche se lontano da una vera riprogettazione.

Sul fronte dei componenti sostituibili il quadro è misto. Le porte Thunderbolt e USB C e le ventole si possono cambiare, ma per arrivarci bisogna estrarre la scheda logica. La porta HDMI e lo slot per schede SDXC invece sono saldati alla scheda logica, perciò la loro sostituzione risulta molto più complicata. Stessa sorte per SSD e memoria, anch’essi saldati.

Scambio di componenti, peso e punteggio di riparabilità

Uno dei test più significativi ha riguardato lo scambio delle schede logiche tra due esemplari di MacBook Pro PROLED. Dopo aver eseguito Repair Assistant, lo strumento di Apple dedicato alle riparazioni, tutti i componenti hanno funzionato regolarmente, compresi il touchscreen e il Touch ID. L’arrivo dello schermo sensibile al tocco, quindi, non ha introdotto nuovi problemi legati all’abbinamento dei pezzi, un tema da tempo al centro delle discussioni sulla riparabilità dei prodotti Apple.

Passando alla questione del peso, il trackpad del nuovo modello è leggermente più piccolo rispetto a quello di MacBook Pro M6, ma il risparmio principale arriva dalla parte inferiore del telaio, dove è stato eliminato un po’ di alluminio. La scocca inferiore pesa 364 grammi contro i 456 grammi della versione M6. Ancora più sorprendente il dato del display, che risulta più leggero di 101 grammi nonostante il touchscreen e il logo luminoso. Anche la batteria contribuisce, sebbene in misura quasi simbolica, con due grammi in meno.

Alla fine dell’analisi MacBook Pro PROLED ha ottenuto un punteggio di riparabilità pari a 5 su 10. Si tratta di un punto in più rispetto a MacBook Pro M5 e di un punto in meno rispetto a MacBook Neo.

Fonte: TecnoAndroid