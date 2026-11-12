Router caldo: quando il calore diventa un problema per la rete

Un router caldo al tatto non è per forza un apparecchio guasto. Anzi, un certo calore fa parte del suo lavoro quotidiano, visto che resta acceso giorno e notte e smista senza sosta tutto il traffico della casa. Scaldarsi, per così dire, rientra nel mestiere. Il quadro però cambia quando la temperatura elevata si accompagna a cali di connessione, blocchi improvvisi, riavvii non richiesti o disconnessioni frequenti. In quel caso è decisamente meglio cambiare qualcosa, perché un surriscaldamento che si protrae nel tempo può finire per affaticare i componenti interni del dispositivo.

Prima di allarmarsi conviene quindi distinguere tra il normale tepore di un router in piena attività e un calore che invece inizia a creare problemi concreti alla navigazione. La differenza non si misura con il palmo della mano ma con il comportamento della rete. Finché internet funziona in modo regolare, un po’ di calore sulla scocca è un fenomeno del tutto ordinario.

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Quando il calore diventa un segnale da non ignorare

I campanelli d’allarme sono abbastanza riconoscibili. Una connessione che rallenta senza un motivo apparente, pagine che si bloccano a metà caricamento, il modem che si riavvia da solo o la rete che salta più volte nel corso della giornata sono tutti indizi che vanno presi sul serio. Se questi sintomi coincidono con un apparecchio particolarmente bollente, è probabile che il calore stia giocando un ruolo nella faccenda.

Un dispositivo elettronico che lavora a lungo in condizioni difficili rischia di perdere stabilità, e nel caso del router questo si traduce proprio in quella sequenza di intoppi che rende la navigazione frustrante. Intervenire per tempo serve a due cose. Da una parte si recupera una connessione più affidabile e dall’altra si evita di mettere a rischio l’hardware, con il pericolo di dover poi sostituire l’apparecchio.

Spazio aperto e pulizia, le prime contromisure

La prima regola riguarda la posizione. Il router ha bisogno di respirare e per questo andrebbe collocato in uno spazio aperto, lontano da mobili chiusi, nicchie strette o pile di oggetti che ne soffocano le aperture. Spesso lo si nasconde dietro la televisione o dentro un armadietto per ragioni estetiche, ma è proprio lì che il calore resta intrappolato e fatica a disperdersi.

Altrettanto importante è la pulizia. La polvere tende ad accumularsi sulle griglie di aerazione e con il passare dei mesi può ostacolare il ricircolo dell’aria attorno al dispositivo. Una spolverata periodica delle fessure aiuta a mantenere il modem in condizioni migliori e a contenere le temperature durante le ore di utilizzo più intenso. Si tratta di un gesto semplice che in molti trascurano, eppure può fare una differenza concreta.

L’alimentatore giusto non è un dettaglio

C’è poi un aspetto meno evidente ma non meno rilevante, ovvero l’alimentatore. Utilizzare quello corretto, pensato per il proprio modello di router, è fondamentale per un funzionamento regolare. Capita di perdere o danneggiare il trasformatore originale e di sostituirlo con il primo che si trova in un cassetto, magari con una spina compatibile. Una soluzione di ripiego di questo tipo però può non essere adatta all’apparecchio e contribuire a farlo lavorare in condizioni poco ideali.

Spazio attorno al dispositivo, griglie libere dalla polvere e un alimentatore adeguato sono dunque i tre accorgimenti principali per tenere sotto controllo la temperatura. Applicarli consente di ridurre il rischio di cali di connessione, di limitare blocchi e riavvii e di proteggere più a lungo i componenti del router di casa.

Fonte: TecnoAndroid