BYD Fang Cheng Bao Ti 9, il SUV plug-in del record da 19 milioni

Il traguardo dei 19 milioni di veicoli NEV prodotti da BYD porta la firma di un SUV lungo più di cinque metri, uscito da uno stabilimento cinese il 9 novembre. Il costruttore ha festeggiato il record con la Fang Cheng Bao Ti 9, una maxi ammiraglia ibrida plug in a sei posti che in patria ha già raccolto i primi ordini, in attesa delle consegne previste per la fine del mese. La sigla NEV sta per New Energy Vehicle e raggruppa le auto con un alto grado di elettrificazione, quindi le elettriche pure (BEV), le ibride ricaricabili (PHEV) e le elettriche con estensore di autonomia (EREV o REEV).

Il listino ufficiale ancora non c’è e per ora manca anche una fascia di prezzo legata alla prevendita. Il bersaglio però è piuttosto chiaro. La Ti 9 punta dritta al segmento premium da 400.000 yuan, circa 53.500 euro, dove dovrà vedersela con rivali agguerrite come Li Auto L9 e Aito M9.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Scocca unibody e piattaforma DMS per la nuova ammiraglia

Sul piano tecnico il modello rappresenta una svolta profonda per il marchio Fang Cheng Bao. Il telaio portante DMO usato su Bao 5 e Bao 8 va in pensione e lascia spazio a una scocca portante unibody abbinata alla piattaforma ibrida DMS, che debutta proprio su questa vettura.

Le misure sono quelle di un SUV di taglia extra. Si parla di 5.270 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.850 mm di altezza, che diventano 1.880 mm contando le barre sul tetto. Il passo arriva a 3.130 mm e dentro trovano posto tre file di sedili in configurazione 2+2+2, con due poltrone singole al centro e un divano posteriore che si ribalta fino a creare un piano completamente piatto.

Il bagagliaio parte da 655 litri e sale a 1.245 litri quando si sacrifica la terza fila, a cui si aggiungono altri 60 litri ricavati sotto il pianale. Curioso il portellone elettrico Tiandi Gate, che adotta una soluzione a ribalta con una sezione inferiore apribile verso il basso e capace di sostenere fino a 300 kg.

Anche la dinamica di guida della nuova Ti 9 è curata nel dettaglio. Ci sono le sospensioni idrauliche avanzate DiSus A con lettura preventiva del fondo stradale, l’asse posteriore sterzante di serie e la gestione della trazione iATS, pensata per adattare il comportamento dell’auto su neve, sabbia, fango e ghiaia. All’anteriore lavorano pinze fisse a sei pistoncini, mentre il sistema TSC interviene per tenere in traiettoria il SUV se uno pneumatico scoppia ad alta velocità. La velocità massima tocca i 220 km/h e la capacità di traino omologata arriva a 2.000 kg.

536 CV di potenza e ricarica ultrarapida

Sotto la carrozzeria lavora il sistema ibrido plug in di sesta generazione di BYD, abbinato alla trazione integrale. Il motore a benzina è un 1.5 turbo da 115 kW, pari a 154 CV, affiancato da due unità elettriche da 200 kW (268 CV) ciascuna, una per asse. Il risultato è una potenza complessiva di 400 kW, cioè 536 CV.

L’energia arriva da una batteria Blade di seconda generazione con chimica LFP da 66,48 kWh. Nel ciclo WLTC la casa dichiara 310 km di percorrenza a zero emissioni e un’autonomia totale di 1.630 km con serbatoio pieno e accumulatore carico. A batteria scarica il consumo minimo rilevato, sempre secondo lo standard WLTC, si ferma a 6,4 l/100 km.

I numeri più sorprendenti riguardano i tempi di rifornimento. Secondo BYD la ricarica ultrarapida consente di passare dal 10% al 97% in appena nove minuti, con una bella iniezione di energia già nei primi cinque minuti di collegamento alla colonnina. Con temperature di 30 gradi sotto zero servono circa tre minuti in più.

L’abitacolo dell’ammiraglia punta forte su comfort e tecnologia. Davanti spicca uno schermo panoramico da 30 pollici, ai passeggeri posteriori è dedicato un display da 21,4 pollici che scende dal tetto e l’impianto audio Devialet conta 31 altoparlanti. Oltre ai sedili centrali di tipo zero gravity, anche la terza fila offre riscaldamento, ventilazione e massaggio. Gli ADAS si affidano al pacchetto God’s Eye B con sensore LiDAR sul tetto per la guida assistita in città e in autostrada. A bordo trovano spazio pure un frigorifero a doppio battente da 11,3 litri e altoparlanti integrati nei poggiatesta delle prime due file.

Fonte: TecnoAndroid