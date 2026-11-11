Redmi, batteria da 12.000 mAh pronta per la produzione di massa

Redmi starebbe lavorando a uno smartphone con una batteria da 12.000 mAh, e non si tratterebbe di un semplice esperimento da laboratorio. Secondo un leaker, la cella avrebbe già completato la pianificazione della produzione di massa, mentre in parallelo il marchio avrebbe messo sotto esame un accumulatore ancora più capiente, con valori compresi tra 13.000 e 14.000 mAh. Per un settore che per anni si è fermato attorno a numeri ben più modesti, è un salto che merita attenzione.

Il dettaglio interessante non riguarda soltanto la capacità in sé. Sul tavolo ci sono infatti due progetti distinti, uno più vicino alla concretezza e l’altro ancora in fase di studio. Insieme raccontano una direzione abbastanza chiara per i prossimi telefoni del brand, che sembra voler puntare con decisione sull’autonomia come elemento distintivo.

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Una cella da 12.000 mAh già pronta per la produzione

Stando alle indiscrezioni, la batteria da circa 12.000 mAh ha chiuso la fase di pianificazione in vista della produzione di massa. Il componente finirà a bordo di un telefono di fascia medio alta, quindi non un modello economico pensato solo per far numero. Il nome del dispositivo, però, non viene rivelato, e su questo fronte il mistero resta totale.

C’è poi un aspetto che conviene tenere a mente per non correre troppo con l’entusiasmo. Il passaggio alla produzione è una tappa che precede il lancio ma che, da sola, non fissa alcuna scadenza. Al momento non esiste infatti nessuna indicazione su quando questo smartphone Redmi arriverà sul mercato. Si sa che la cella è pronta a essere realizzata su larga scala, ma il calendario commerciale rimane ancora tutto da scrivere.

Il prossimo traguardo arriva fino a 14.000 mAh

Il quadro tracciato dal leaker va però oltre il primo progetto. Esiste anche una batteria da 13.000 a 14.000 mAh, attualmente in valutazione, che potrebbe entrare in produzione di massa il prossimo anno, quindi nel 2027. Anche in questo caso le tempistiche vanno prese con cautela perché restano provvisorie e potrebbero cambiare strada facendo. Parliamo comunque di un accumulatore che supererebbe di parecchio quello già pronto, segno che l’azienda non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Nello stesso intervento arriva anche un’indicazione più generale sulla futura gamma del marchio. I prossimi modelli Redmi con schermo grande non scenderanno sotto la soglia dei 10.000 mAh, che diventerebbe così una sorta di base minima per questa categoria di telefoni. Una scelta che, se confermata, sposterebbe parecchio l’asticella rispetto a quanto si è visto finora.

Fonte: TecnoAndroid