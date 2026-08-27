Ibride plug-in e cinesi: sono le migliori auto secondo il miglior meccanico spagnolo

Chi oggi deve cambiare macchina si trova davanti a un bivio poco divertente, e secondo Javier Sendín, eletto miglior meccanico di Spagna nel 2023, la risposta più sensata è una ibrida plug in, meglio ancora se giapponese. Un consiglio pratico, senza fronzoli, che nasce dall’esperienza di chi le auto le smonta tutti i giorni e sa quanto costa rimetterle insieme. Il ragionamento parte da tre elementi che pesano sul portafoglio di chiunque, ovvero il prezzo del carburante, la pressione crescente sulle emissioni e i listini dell’elettrico che continuano a spaventare parecchi automobilisti.

Il punto è che il mercato si sta muovendo in fretta e le abitudini di acquisto sono cambiate in modo evidente. I dati del Service des données et études statistiques sul mercato francese raccontano bene la trasformazione, con le vetture 100% elettriche arrivate a una quota record del 35,1% delle immatricolazioni. Le ibride tradizionali restano però in testa con il 40,1% delle vendite, mentre le plug in si fermano a un più modesto 6%.

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Il crollo dei motori a combustione pura

Chi pensava che benzina e diesel avessero ancora una posizione solida deve ricredersi, almeno guardando quei numeri. La benzina scende all’11,7% e il diesel arriva ad appena il 2,6%, cifre che comprendono anche le versioni mild hybrid. Un ridimensionamento netto, che spiega perché orientarsi tra le varie opzioni sia diventato tutto fuorché banale per chi entra in concessionaria con un budget definito e nessuna voglia di sbagliare.

Sendín, interpellato sull’argomento, ha messo le mani avanti con una premessa che vale la pena riportare. Potendo scegliere liberamente, una macchina nuova oggi non la comprerebbe affatto. Ma di fronte all’obbligo di farlo, con tutti i vincoli del caso, andrebbe dritto su una plug in hybrid. Il motivo sta nella flessibilità del sistema, che unisce i vantaggi di due tecnologie diverse dentro lo stesso veicolo. In città si viaggia in modalità completamente elettrica, spendendo pochissimo e senza produrre emissioni allo scarico, mentre per i viaggi lunghi resta il motore termico e sparisce l’ansia da colonnina introvabile.

Vantaggi concreti dove il traffico è limitato

C’è poi il capitolo delle restrizioni urbane, che in molte città sta diventando un fattore decisivo nella scelta. L’ibrido ricaricabile viene classificato come veicolo a basse emissioni, come accade in Spagna con il bollino Zero, e questo apre le porte alle aree a traffico limitato. Non solo, perché in diversi casi si traduce anche in sconti sulle tasse e su parcheggi altrimenti carissimi. Vantaggi pratici, quotidiani, di quelli che si notano subito.

Lo stesso meccanico precisa però che non esiste una ricetta buona per chiunque. Prima di firmare qualsiasi contratto serve una valutazione onesta delle proprie esigenze reali, dei chilometri percorsi davvero e del budget disponibile. Chi macina autostrada tutti i giorni ha necessità diverse da chi si muove quasi solo nel raggio di pochi chilometri da casa.

Perché proprio i marchi giapponesi

La preferenza per le case automobilistiche giapponesi ha una spiegazione precisa e riguarda la durata nel tempo. Per Sendín i costruttori orientali continuano a fare la differenza sul fronte dell’affidabilità, elemento tutt’altro che secondario per chi non ha alcuna intenzione di passare le giornate in officina. È un giudizio che arriva da chi vede quotidianamente cosa si rompe e con quale frequenza.

A questo si aggiunge il tema dei costi di gestione, diventato pesante negli ultimi anni. Le auto moderne sono macchine complesse, piene di elettronica, e un singolo intervento in riparazione può arrivare a cifre sproporzionate rispetto al valore del mezzo. Mantenere un veicolo oggi costa molto più che in passato, soprattutto per il prezzo dei ricambi e delle centraline. Puntare su una vettura giapponese, sempre secondo il meccanico spagnolo, resta la strategia migliore per limitare i guasti e proteggere il portafoglio nel lungo periodo.