Hyundai Mocean arriva in Italia: auto in abbonamento senza anticipo

Con l’arrivo di Mocean in Italia, Hyundai mette sul piatto una formula di auto in abbonamento che punta dritta a chi non ha voglia di legarsi per quattro anni a un contratto e nemmeno di svuotare il conto corrente con un anticipo. La piattaforma europea del gruppo coreano, già rodata altrove, sbarca sul mercato italiano affiancandosi alla proposta di Hyundai Renting, con un’idea di fondo piuttosto semplice: pagare un canone mensile, guidare una vettura nuova per dodici o ventiquattro mesi, e poi decidere con calma cosa fare.

La logica dietro la mossa la spiega Marcus Welz, Managing Director di Hyundai Connected Mobility, che ha messo l’accento sulla libertà di scelta. Mocean non arriva per mandare in pensione i canali di vendita tradizionali, ma per allargare il ventaglio delle possibilità lungo tutta l’esperienza di guida. In pratica, un’opzione in più che si colloca nello spazio grigio tra il noleggio a lungo termine e l’acquisto vero e proprio, quel territorio dove finiscono molti automobilisti che non sanno bene dove saranno tra tre anni.

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Due strade diverse per due tipi di automobilista

La distinzione tra le due offerte Hyundai è netta e risponde a priorità di spesa ben precise. Mocean guarda a famiglie, giovani, liberi professionisti e piccole imprese, gente che preferisce contratti leggeri da 12 o 24 mesi. Nessun anticipo da versare e la possibilità concreta di cambiare rotta quando la situazione personale o lavorativa prende una piega diversa. Chi invece ragiona su orizzonti più lunghi e vuole pianificare le uscite con precisione trova in Hyundai Renting il riferimento di sempre, con durate comprese tra 36 e 48 mesi e un versamento iniziale calibrato sulla lunghezza del contratto.

Due percorsi paralleli, quindi, pensati per non pestarsi i piedi a vicenda. Chi cerca stabilità va da una parte, chi cerca flessibilità dall’altra.

Tutto online, canone unico e nessuna sorpresa in bolletta

Il meccanismo del canone mensile è il cuore della proposta. La pratica si gestisce interamente in digitale, dalla scelta del modello fino alla consegna, che può avvenire direttamente a casa. Dentro la quota fissa rientrano la copertura assicurativa, la manutenzione e il soccorso stradale, così da evitare quelle spese improvvise che di solito si scoprono solo quando l’officina manda il preventivo.

Non è un esperimento improvvisato: il gruppo ha già collaudato questo modello in Spagna e Germania, costruendolo su tre pilastri abbastanza chiari, ovvero la trasparenza contrattuale, l’efficienza nelle consegne e il supporto della rete di assistenza ufficiale. Il punto, insomma, è ridurre l’attrito burocratico che di solito accompagna qualsiasi contratto legato a un’auto.

I modelli disponibili e cosa arriverà dopo

Al debutto italiano il catalogo Mocean copre quattro segmenti importanti della gamma coreana. Si comincia dalle compatte cittadine i20 e Bayon, si passa ai SUV Kona e Tucson, per finire con le dimensioni più generose di Santa Fe. Sul fronte motorizzazioni la scelta comprende propulsori a benzina, diesel mild hybrid e versioni full hybrid, quindi una copertura piuttosto ampia delle esigenze di chi macina chilometri in città o fuori.

La piattaforma, però, è pensata per crescere in fretta. Nei prossimi mesi l’offerta integrerà durate ancora più brevi, da 3 o 6 mesi, una soluzione che avvicina l’abbonamento a un noleggio di medio periodo per chi ha necessità temporanee. Il parco auto si allargherà anche verso l’elettrificazione spinta, con l’ingresso delle versioni Plug in Hybrid e dei modelli 100% elettrici.