Hyundai conquista 10 premi agli IDEA Awards 2026 per il design

Hyundai porta agli IDEA Awards 2026 dieci progetti che attraversano ambiti molto diversi, dalla mobilità urbana alla robotica, fino alla comunicazione del Brand e alla progettazione degli spazi. Il risultato comprende due Gold, due Bronze e sei Finalist, distribuiti nelle categorie concept design, branding, service design, ambiente e robotica.

La selezione mette in evidenza un approccio al design che non si concentra esclusivamente sull’aspetto dei prodotti. I progetti premiati affrontano infatti temi come accessibilità, resilienza climatica, benessere, personalizzazione degli interni, identità del Brand e nuove modalità di interazione con gli utenti. La visione “Progress for Humanity” trova così applicazione in concept destinati alla mobilità del futuro, ma anche in strumenti e ambienti che estendono il design Hyundai oltre l’automobile.

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E3W, E4W e Mobile Nap ripensano l’esperienza della mobilità

Il riconoscimento Gold assegnato ai concept E3W ed E4W Electric Micro Mobility Concepts riguarda una proposta di micromobilità elettrica pensata per affrontare alcune delle difficoltà tipiche degli ambienti urbani densamente popolati. I due concept reinterpretano il risciò motorizzato indiano attraverso un’architettura che combina trasporto passeggeri, logistica e utilizzi legati alle emergenze. Il pianale completamente piatto elimina la necessità di salire a bordo tramite gradini, rendendo l’accesso più agevole anche per le persone con mobilità ridotta.

La configurazione interna può cambiare rapidamente grazie ai sedili ripiegabili a scomparsa. Il veicolo può quindi passare dal trasporto di persone a quello di merci senza ricorrere a piattaforme differenti. Un’altra caratteristica riguarda la possibilità di modificare l’altezza da terra. Questa soluzione è stata pensata per affrontare strade allagate o sconnesse durante la stagione dei monsoni, introducendo nel concept anche una componente di resilienza climatica.

Le dimensioni compatte e il parabrezza inclinato sono invece progettati per facilitare la guida nelle strade congestionate e migliorare la visibilità del conducente. L’architettura modulare completa un progetto orientato a zero emissioni allo scarico, accessibilità e adattabilità. Tra i progetti Finalist figura anche Mobile Nap, concept che porta il tema del riposo direttamente all’interno dell’esperienza di mobilità. L’idea è trasformare il tempo trascorso a bordo in un’occasione per recuperare energie, attraverso uno spazio concepito come un piccolo ambiente privato.

Il sistema interviene sull’intero percorso del riposo, dalla preparazione fino al ritorno all’attività. La progettazione comprende postura e ambiente, mentre un servizio software coordina suono, temperatura, umidità e qualità dell’aria. Hyundai ha sviluppato Mobile Nap anche come piattaforma di test per la ricerca e sviluppo, così da verificare quali elementi contribuiscano realmente alla qualità del riposo prima di un eventuale passaggio alla produzione.

Furnished Lounge e MobED portano il design oltre l’auto

Un altro progetto Finalist è Furnished Lounge, che interpreta l’abitacolo come uno spazio personalizzabile nel quale comfort e organizzazione degli oggetti assumono un ruolo centrale. Il concept utilizza sedute ispirate agli ambienti lounge e una disposizione degli elementi studiata per mantenere gli oggetti di uso quotidiano facilmente raggiungibili. La progettazione guarda quindi all’auto non soltanto come mezzo di trasporto, ma come spazio nel quale trascorrere parte della giornata. Alla stessa area progettuale appartiene Hyundai Add Gear, un sistema di fissaggio unificato pensato per organizzare gli oggetti personali a bordo. Il suo elemento distintivo è la possibilità di utilizzare accessori non necessariamente permanenti.

Il sistema permette inoltre a partner terzi di sviluppare nuovi prodotti lifestyle compatibili. Gli accessori possono essere trasferiti tra diversi veicoli Hyundai, creando una continuità tra l’ambiente domestico e quello della mobilità. Tra i progetti riconosciuti c’è anche MobED (Mobile Eccentric Droid), piattaforma robotica mobile dotata di quattro ruote controllate indipendentemente e di un sistema proprietario progettato per mantenere la stabilità su superfici irregolari.

La tecnologia Drive & Lift gestisce separatamente trazione, sterzo, sospensioni e altezza, limitando vibrazioni e inclinazioni del modulo superiore. La piattaforma dispone inoltre di capacità di guida autonoma ed evitamento degli ostacoli per operare sia in ambienti interni sia all’esterno. La struttura modulare, accompagnata da una guida di montaggio universale e da API aperte, permette di configurare MobED per attività differenti, dalla logistica all’ispezione, passando per ricerca, servizi e riprese.

Il design Hyundai arriva anche a branding, servizi e accessori

La presenza di Hyundai agli IDEA Awards 2026 comprende diversi riconoscimenti dedicati all’identità del Brand e alla progettazione delle esperienze. Il Na Oh Korean Restaurant Book ha ottenuto un Gold nella categoria Branding. Il volume racconta la nascita e la visione di Na Oh, ristorante coreano situato all’interno dello Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS).

Il progetto è stato realizzato con lo chef Corey Lee e con il coinvolgimento di artigiani coreani. Al centro della narrazione c’è la filosofia Seed-to-Table, nella quale tradizione e innovazione vengono messe in relazione. Due Bronze sono stati invece assegnati a Hyundai Heritage: RETRACE Magazine, dedicato ai modelli STELLAR e SONATA, e a Hyundai Hope on Wheels, programma di sensibilizzazione sul cancro pediatrico che ha introdotto una nuova identità visiva per sostenere la propria espansione globale. Tra i Finalist compare nuovamente Na Oh, questa volta per il branding del ristorante, insieme al Customizable MagSafe ID Card Case e a UX Studio Seoul.

Il porta badge per i dipendenti combina MagSafe con un sistema modulare e un avvolgitore, consentendo di utilizzarlo con un cordino oppure collegarlo a uno smartphone. La struttura è sottile, resistente e dotata di componenti sostituibili. UX Studio Seoul rappresenta invece uno spazio dedicato alla ricerca UX nel settore automotive. Il progetto trasforma i visitatori in partecipanti attivi, permettendo loro di interagire con i contenuti e fornire feedback direttamente durante il percorso di ricerca. Gli IDEA Awards valutano i progetti attraverso una giuria anonima prendendo in considerazione innovazione, capacità di risolvere problemi, benefici per gli utenti, impatto sul business, contributo alla società e alla sostenibilità, oltre alla coerenza tra estetica e funzione.ana.