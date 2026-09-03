Hypershell Halo, l’esoscheletro che segue ogni movimento

Quattro articolazioni motorizzate, oltre 30 sensori e un sistema di controllo che elabora i movimenti in tempo reale. Sono questi alcuni degli elementi alla base di Hypershell Halo, il nuovo esoscheletro presentato da Hypershell durante IFA 2026 e sviluppato per accompagnare chi lo indossa su terreni differenti.

Il dispositivo nasce attorno a una nuova architettura che integra anca, coscia, ginocchio e parte inferiore della gamba all’interno di una struttura unificata. L’idea è quella di far lavorare insieme le quattro articolazioni motorizzate invece di gestirle come elementi separati. La Hypershell Unified Architecture utilizza una struttura portante in fibra di carbonio che attraversa l’intera gamba e permette di trasferire direttamente la forza. I quattro punti motorizzati possono così intervenire in modo coordinato durante differenti movimenti, fornendo propulsione, sostegno al carico, controllo durante le discese e ammortizzazione negli atterraggi.

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La libertà di movimento viene affidata anche al giunto adattivo Fish-Spine, che collega il motore dell’anca alla leva della gamba. Il componente consente alla struttura di accompagnare il movimento naturale della gamba senza vincolarlo a un singolo asse meccanico. L’escursione raggiunge 198 gradi lateralmente e 167 gradi sul piano antero-posteriore, consentendo movimenti multidirezionali e differenti posture. Anche la fascia per la coscia AeroFlex V segue una logica differente rispetto alle strutture posteriori rigide tradizionali. La sua conformazione permette di distribuire pressione e carico in maniera più naturale quando l’utilizzatore passa dalla posizione eretta a quella seduta, si accovaccia oppure affronta superfici irregolari.

L’intelligenza artificiale controlla l’assistenza

A coordinare il comportamento dell’esoscheletro interviene HyperIntuition 2.0, il sistema di controllo del movimento sviluppato da Hypershell. Il software utilizza un’architettura Mixture-of-Experts (MoE) nella quale diverse reti neurali specializzate lavorano contemporaneamente per interpretare i cambiamenti nei movimenti, nel terreno e nel carico. Le informazioni vengono utilizzate per distribuire l’assistenza tra le quattro articolazioni motorizzate. Il rilevamento viene affidato a più di 30 sensori HyperSense Pro, mentre il chip HyperCore Pro elabora i dati in tempo reale. Il sistema è stato addestrato utilizzando oltre 10.000 ore di dati relativi al movimento e può anticipare l’intenzione di movimento di circa 200 millisecondi.

L’assistenza può essere regolata fino a 2.500 volte al secondo, consentendo a Halo di passare da un movimento all’altro senza che l’utilizzatore debba modificare manualmente la modalità di funzionamento. Il sistema incorpora inoltre un meccanismo di apprendimento per rinforzo con interazione umana, attraverso il quale l’assistenza può adattarsi progressivamente all’andatura, all’eventuale asimmetria, alla forza e alle preferenze individuali.

Quattro motori e 1.490 W di potenza

La parte motorizzata di Halo è affidata al sistema HyperDrive Pro, composto da quattro motori. La potenza di picco raggiunge 1.490 W, mentre la velocità massima con assistenza arriva a 17 km/h. Nonostante la presenza dei quattro propulsori, Hypershell ha lavorato sulla riduzione del peso dei singoli componenti: ogni unità di potenza dedicata al ginocchio pesa appena 170 grammi.

A contribuire al contenimento della massa c’è anche un alloggiamento realizzato in lega di magnesio. Il sistema interviene inoltre sul movimento del ginocchio distribuendo tra anca e ginocchio estensione, carico e coppia frenante. Durante gli squat, questa gestione combinata può ridurre fino al 40% l’affaticamento muscolare del ginocchio, mentre durante le salite contribuisce a sostenere il corpo e ad assorbire gli impatti ripetuti legati ai cambiamenti del terreno.

Una batteria da 370 grammi

L’alimentazione viene affidata alla nuova PocketVolt, una batteria rimovibile dal peso di 370 grammi. Con una singola batteria l’autonomia dichiarata arriva fino a 20 km. Il formato compatto permette inoltre di rimuoverla rapidamente e trasportarla direttamente in vita oppure separatamente all’interno di uno zaino. La possibilità di rimuovere la batteria consente di trasportare il sistema di alimentazione senza aggiungere peso direttamente alla struttura dell’esoscheletro.

Halo pesa 2,6 kg e si può trasportare nello zaino

L’intero esoscheletro ha un peso di 2,6 kg. La struttura combina fibra di carbonio e titanio di grado aerospaziale, materiali utilizzati per ottenere la resistenza necessaria durante gli impatti e i movimenti ad alta velocità mantenendo contenuta la massa complessiva. Halo è stato progettato anche per essere trasportato quando non viene utilizzato. Una volta ripiegato occupa meno di 8 litri e può essere inserito all’interno di uno zaino.

La compatibilità arriva fino a zaini da 85 litri, compresi quelli da alpinismo ad alta capacità. Sul fronte della resistenza agli agenti esterni, il dispositivo dispone della certificazione IP54, che offre protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua. L’indossamento è affidato a un sistema con cinque fibbie, accompagnato da regolazione continua e leve QuickFit. Una volta configurata la vestibilità, Halo può essere nuovamente indossato in circa 20 secondi e rimosso in circa 5 secondi.

C’è anche un assistente AI chiamato Shelly

Hypershell ha integrato nel dispositivo anche Shelly, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale sviluppato specificamente per gli esoscheletri consumer. L’interazione può avvenire attraverso la voce oppure tramite messaggi. Shelly permette di configurare il dispositivo, modificare l’assistenza e pianificare i percorsi, apprendendo progressivamente le abitudini di movimento e le preferenze dell’utilizzatore.

Hypershell Halo Origin Edition: prezzo e disponibilità

Le prime 200 unità di Halo saranno commercializzate nella versione Origin Edition. Ogni esemplare sarà contraddistinto da un logo dedicato e da un numero di produzione univoco, oltre a ulteriori vantaggi riservati a questa edizione. Il preordine parte da 2.299 euro e il prodotto è acquistabile negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e nel Regno Unito. Le vendite ufficiali e le consegne inizieranno a novembre 2026. Ulteriori informazioni relative al lancio nei singoli mercati saranno comunicate in prossimità della disponibilità.