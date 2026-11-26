Huawei ha deciso di entrare nel monitoraggio della salute metabolica con Huawei Sense G1, il primo dispositivo dell’azienda pensato per misurare il glucosio 24 ore su 24 e per segnalare cinque tipi diversi di anomalie. La presentazione è avvenuta in Cina, dove il piccolo sensore per la glicemia è già disponibile in preordine e arriverà sul mercato a partire dall’11 dicembre. Dietro un oggetto così minuto c’è un progetto ambizioso, che punta su discrezione, semplicità d’uso e misurazioni affidabili senza costringere chi lo indossa a complicate operazioni quotidiane.

Un bottone da 1,5 grammi che si applica con una semplice pressione

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Credits: TecnoAndroid

A prima vista sembra un piccolo bottone bianco, con una forma che ricorda parecchio un AirTag su cui sia stato appoggiato uno strato trasparente. Il peso di Sense G1 si ferma ad appena 1,5 grammi, lo spessore è di 2,9 millimetri e il diametro misura 2,08 centimetri. Numeri che spiegano bene perché, sotto i vestiti, il dispositivo passi praticamente inosservato. Al suo interno trovano posto un ago nascosto e un trasmettitore, che insieme permettono di seguire l’andamento della glicemia durante tutta la giornata e di capire con un solo sguardo come sono cambiati i valori. Anche l’applicazione è stata pensata per essere immediata: basta aprire il coperchio e premere il sensore sulla pelle, senza altri passaggi.

La certificazione IPX8 consente di tenerlo addosso in piscina, sotto la doccia o mentre ci si allena. L’autonomia dichiarata raggiunge i 16 giorni, il primo dato arriva 30 minuti dopo l’attivazione e da quel momento i valori si aggiornano ogni minuto. Non serve nemmeno calibrarlo a mano, un dettaglio che semplifica parecchio la vita di tutti i giorni. La comunicazione avviene tramite Bluetooth 5.3 con iPhone, smartphone Android, telefoni Huawei basati su HarmonyOS e smartwatch del marchio cinese. Proprio sugli orologi dell’azienda la lettura diventa ancora più rapida, visto che per controllare la glicemia è sufficiente alzare il polso.

Precisione certificata e report costruiti sulla persona

Sul fronte dell’affidabilità il dispositivo può contare sul riconoscimento dell’NMPA, l’autorità regolatoria cinese, che lo classifica come dispositivo medico di Classe III. Il suo MARD, ovvero l’indice che indica quanto le misurazioni si allontanano dai valori di riferimento, si attesta al 7,06%. Alla sperimentazione clinica hanno preso parte quattro ospedali. Gli avvisi coprono cinque situazioni ben precise: glicemia alta, glicemia bassa, ipoglicemia grave, salita rapida e discesa rapida dei valori.

Dopo dieci giorni di utilizzo, Huawei Sense G1 elabora un report completo che offre una panoramica multidimensionale dell’andamento glicemico, insieme al registro dei pasti e a consigli pensati sul profilo specifico di chi lo porta. C’è spazio anche per la dimensione familiare, perché il sistema permette di consultare i valori dei propri cari. Secondo quanto spiegato dal vicepresidente di Huawei Bruce Lee, lo sviluppo del sensore ha richiesto quasi tre anni di lavoro, un periodo più lungo rispetto a quello di qualsiasi altro prodotto realizzato finora dall’azienda.

Prezzo e disponibilità del sensore Huawei

Il prezzo promozionale è fissato a 299 yuan, mentre quello di listino sale a 329 yuan. Le prenotazioni sono già aperte e la vendita vera e propria partirà l’11 dicembre. Per il momento il mercato di riferimento rimane la Cina e Huawei non ha comunicato piani per portare Sense G1 in altri Paesi. Un eventuale arrivo in Europa, del resto, richiederebbe comunque una certificazione medica locale.

Fonte: TecnoAndroid