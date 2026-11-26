Activision ha depositato un nuovo brevetto dedicato all’intelligenza artificiale applicata agli NPC, i personaggi non giocanti che popolano i videogiochi. L’idea di fondo è facile da raccontare e molto meno da realizzare: addestrare questi personaggi sulle chat vocali dei giocatori per rendere più naturali le interazioni all’interno dei titoli multiplayer.

Non si parla quindi di un ritocco grafico o di una nuova modalità di gioco ma di qualcosa che tocca il cuore dell’esperienza. Il modo in cui un personaggio controllato dal computer parla, risponde e reagisce è da sempre uno degli aspetti più complicati da rendere credibile. La società americana sembra voler guardare al futuro proprio partendo da qui, con un approccio che punta dritto alla comunicazione tra persone e macchina.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa prevede il brevetto di Activision

Il punto centrale del documento è l’uso delle conversazioni come materiale di apprendimento. Le chat vocali sono uno spazio in cui chi gioca si scambia informazioni, battute, indicazioni tattiche e commenti a caldo. È un linguaggio vivo, spontaneo e spesso anche un po’ disordinato. Proprio per questo rappresenta una base interessante per chi vuole insegnare a un sistema di intelligenza artificiale come si esprime davvero una persona nel bel mezzo di una partita.

Gli NPC addestrati in questo modo potrebbero lasciarsi alle spalle le classiche frasi preimpostate, quelle che dopo qualche ora di gioco tornano sempre uguali, per avvicinarsi a una comunicazione più simile a quella umana. L’obiettivo indicato è rendere le interazioni più naturali, in particolare nei giochi online dove il confronto con altri utenti è la regola e non l’eccezione.

Vale comunque la pena ricordare che un deposito di brevetto non equivale a un prodotto in arrivo. Le aziende del settore registrano con regolarità idee e tecnologie per tutelarle, senza che questo porti per forza a un’applicazione concreta nel breve periodo. Il documento però lascia intuire con una certa chiarezza in quale direzione stia guardando Activision.

Come potrebbe cambiare il rapporto tra NPC e giocatori

La tecnologia descritta potrebbe cambiare il modo in cui i personaggi non giocanti dialogano con chi sta dall’altra parte dello schermo. Oggi un NPC segue in genere copioni scritti in anticipo dagli sviluppatori, con un numero limitato di risposte possibili. Un sistema capace di imparare dal linguaggio usato durante le sessioni di gioco renderebbe il comportamento verbale di questi personaggi più vario e meno prevedibile.

Anche il contesto ha il suo peso. Nei giochi multiplayer la comunicazione vocale è parte integrante dell’esperienza e attingere a quel serbatoio di conversazioni significa lavorare su un materiale enorme, molto vicino al modo in cui le community si esprimono ogni giorno. Un personaggio digitale che parla come un compagno di squadra in carne e ossa è un traguardo che il settore insegue da tempo.

Il progetto si inserisce nel crescente interesse dell’industria verso l’intelligenza artificiale nei videogiochi, un ambito in cui gli editori stanno esplorando strade diverse per rendere i mondi virtuali più credibili. Con questo brevetto Activision mette nero su bianco la propria visione: NPC addestrati sulle chat vocali dei giocatori, pensati per offrire interazioni più naturali nei titoli multiplayer.

Fonte: TecnoAndroid