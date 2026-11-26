Sul ruolo dell’intelligenza artificiale in GTA 6 arriva una presa di posizione piuttosto netta dai vertici di Take-Two. Il gruppo che controlla Rockstar Games ha voluto rassicurare i giocatori su un punto che da tempo incuriosisce la community, cioè quanto spazio abbiano davvero gli strumenti automatizzati nella creazione del nuovo capitolo. Secondo l’azienda il talento umano resta il cuore dello sviluppo, e non si tratta di un dettaglio da poco quando si parla di un progetto atteso come pochi altri nella storia dei videogiochi.

A pronunciarsi sulla questione è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two, nel corso di una conversazione con il Wall Street Journal. Il manager ha affrontato apertamente il tema, senza girarci troppo intorno, e ha ribadito che il lavoro dietro al gioco porta la firma delle persone che lo stanno costruendo. Un messaggio chiaro, che inquadra il titolo come un vero e proprio capolavoro artigianale.

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Perché la domanda sull’IA in GTA 6 era inevitabile

Il motivo per cui tanti si sono posti questo interrogativo è abbastanza semplice da intuire. Il prossimo episodio della saga si presenta come un’opera enorme, talmente ricca di contenuti da far sorgere spontaneo il dubbio. Davanti a un mondo di gioco così vasto e dettagliato, viene naturale chiedersi se lo studio abbia fatto ricorso a strumenti di intelligenza artificiale durante la fase di produzione, magari per accelerare alcuni passaggi o per riempire più in fretta una mappa di quelle dimensioni.

È una curiosità legittima, specie considerando quanto se ne discuta oggi nel settore. La mole di materiale che Rockstar sta preparando per GTA 6 è il genere di cosa che fa pensare a processi automatizzati, a generatori capaci di creare ambienti e dettagli senza l’intervento diretto di un artista. Proprio per questo la risposta arrivata da Take-Two pesa parecchio, perché smonta in buona parte l’idea di un gioco costruito con scorciatoie tecnologiche.

Le parole di Zelnick e il valore del lavoro umano

Il senso dell’intervento di Strauss Zelnick sta tutto nella centralità attribuita alle persone. Il CEO ha voluto sottolineare che dietro al nuovo capitolo c’è prima di tutto la creatività del team, e che il talento umano continua a guidare le scelte più importanti dello sviluppo. Un approccio che si sposa bene con l’immagine che Rockstar Games si è costruita negli anni, quella di uno studio attentissimo alla cura del dettaglio e poco incline a lasciare qualcosa al caso.

Il quadro che emerge dalla conversazione con il Wall Street Journal descrive dunque un prodotto pensato e realizzato a mano, almeno nei suoi aspetti essenziali. Il titolo stesso della vicenda parla del vero ruolo dell’IA all’interno di quello che viene definito un capolavoro artigianale, a indicare che la tecnologia non prende il posto di chi scrive, disegna e progetta il mondo di gioco.

Per i fan si tratta di una rassicurazione importante. In un periodo in cui l’uso dell’intelligenza artificiale divide pubblico e addetti ai lavori, sapere che GTA 6 resta un’opera fondata sull’ingegno delle persone è una notizia che molti accoglieranno con sollievo. La posizione di Take-Two è stata espressa in modo diretto dal suo amministratore delegato, che ha messo il talento umano al centro della produzione del nuovo capitolo firmato Rockstar.

Fonte: TecnoAndroid