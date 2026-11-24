Fino al 30 novembre Dimensione azzera il costo di attivazione e regala il primo mese sulla linea di casa, fibra fino a 2,5 Giga compresa. Con la SIM in bundle lo sconto sulla fibra diventa permanente e il risparmio nel primo mese sfiora gli 86 euro, senza vincoli di permanenza.

Quando si pensa al Black Friday vengono in mente subito TV, smartphone e robot aspirapolvere. Eppure uno dei risparmi più interessanti di questa settimana riguarda una spesa che paghiamo tutti, ogni mese, senza nemmeno pensarci: la connessione di casa. Da oggi, 23 novembre, e fino al 30 novembre, Dimensione lancia la sua promo Black Friday con attivazione a 0 euro e primo mese gratis sulla linea di casa, fibra fino a 2,5 Giga compresa, e con un vantaggio che raddoppia per chi attiva insieme anche la SIM mobile.

Ho passato un po’ di tempo sulla pagina dell’offerta a fare due conti, e il quadro è molto chiaro: tra attivazione azzerata, canone gratuito e sconto fisso sulla linea di casa, chi sceglie il pacchetto completo risparmia quasi 86 euro solo nel primo mese, e continua a risparmiare anche dopo. Il tutto senza vincoli di permanenza. Vi spiego tutto nel dettaglio.

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Black Friday Dimensione: cosa c’è in offerta

La promozione è pensata per adattarsi a esigenze diverse e lascia due strade possibili:

Internet Casa + SIM : attivazione a 0 euro e primo mese gratis su entrambe le linee, più uno sconto permanente sul canone della linea fissa che resta anche dopo la fine della promo

: attivazione a 0 euro e primo mese gratis su entrambe le linee, più uno sconto permanente sul canone della linea fissa che resta anche dopo la fine della promo Solo Internet Casa: attivazione a 0 euro invece di 49 euro e primo mese gratis sulla linea di casa

La cosa comoda è che non dovete copiare nessun codice. Il codice promo DIMENSIONEBF26 si applica in automatico entrando dalla pagina dell’offerta, quindi non c’è il rischio di dimenticarlo o di sbagliarlo al checkout. L’unica data da segnarvi è quella di scadenza: l’attivazione va completata entro le 23:59 del 30 novembre. Dopo, si torna ai prezzi normali.

Quanto si risparmia davvero

Ho messo in fila prezzi e vantaggi delle tre configurazioni disponibili. Tutti gli importi sono IVA inclusa.

Configurazione Linea fissa SIM Totale al mese Risparmio nel primo mese Solo Internet Casa 29,90 € non inclusa 29,90 € 78,90 € Internet Casa + SIM 200 GB 26,90 € 9,99 € 36,89 € 85,89 € Internet Casa + SIM 300 GB 24,90 € 11,99 € 36,89 € 85,89 €

Guardate bene le ultime due righe, perché è qui che si nasconde il vero affare di questa promo. Le due combinazioni con la SIM costano esattamente uguale, 36,89 euro al mese. Con il piano da 300 GB la linea fissa scende di più, fino a 24,90 euro, e compensa i due euro in più della SIM. Tradotto: a parità di spesa vi portate a casa 100 GB in più ogni mese. Se state valutando il bundle, scegliere il 200 GB non ha molto senso.

Credits: TecnoAndroid

E il risparmio non si ferma al primo mese. Lo sconto sulla linea fissa è permanente: con il piano SIM da 300 GB pagate la connessione di casa 5 euro in meno ogni mese, cioè 60 euro all’anno, a cui si somma il prezzo bloccato della linea fissa. Niente rincari a sorpresa dopo qualche mese, come purtroppo capita spesso nel mondo delle telecomunicazioni.

Prima di tutto, scopri quale connessione arriva a casa tua Verifica la copertura

Perché il bundle Internet Casa + SIM conviene

Mettere casa e smartphone sotto lo stesso operatore è una di quelle scelte che si apprezzano col tempo. Avete una sola bolletta da controllare, un solo servizio clienti a cui rivolgervi e, in questo caso, uno sconto fisso sulla fibra che ripaga quasi da solo il costo della SIM. Con il Black Friday si aggiunge il primo mese gratis su entrambe le linee, che rende l’ingresso praticamente a costo zero.

Per chi ha famiglia il discorso diventa ancora più interessante: 300 GB al mese in 5G sono una quantità che difficilmente si riesce a esaurire, anche usando lo smartphone come hotspot per il portatile o per il tablet dei figli quando si è fuori casa. E se la vostra SIM attuale vi costa già 10 o 12 euro al mese, passare al bundle significa avere più giga e uno sconto sulla linea di casa praticamente senza spendere un euro in più.

Ultra Fibra 2500: fino a 2,5 Giga in download e router Wi-Fi 7 incluso

Per vedere cosa propone davvero la promo ho fatto la verifica della copertura sul mio indirizzo, a Guidonia, fuori dal centro di Roma. Il risultato è stato Ultra Fibra 2500 in fibra pura FTTH, con velocità fino a 2500 Mega in download e 1000 Mega in upload. Numeri che fino a poco tempo fa erano riservati alle grandi città e che oggi permettono di tenere in streaming 4K più TV contemporaneamente, scaricare giochi da decine di giga in pochi minuti e caricare video pesanti sul cloud senza stare a guardare la barra di avanzamento.

Nel canone è compreso il Router Premium Wi-Fi 7 BE7200, senza costi aggiuntivi e senza noleggi nascosti. È un dettaglio tutt’altro che secondario: un modem datato è spesso il vero collo di bottiglia di una connessione veloce, mentre con il Wi-Fi 7 gli smartphone e i PC più recenti riescono a sfruttare davvero la banda disponibile anche senza cavo.

Dove la fibra FTTH non arriva, la connessione può passare dall’FWA 5G, che sfrutta la rete mobile di nuova generazione per portare internet a casa senza bisogno di un cavo fino all’abitazione. Il profilo disponibile dipende quindi dal vostro indirizzo: per scoprirlo basta la verifica della copertura, che richiede pochi secondi e vi mostra subito l’offerta attivabile.

Senza vincoli, senza sorprese

Qui sta la differenza rispetto a molte offerte che vediamo in questo periodo. La promo è senza vincoli di permanenza: potete disdire in qualsiasi momento, senza penali, senza dover aspettare 24 mesi e senza costi di recesso da calcolare con il bilancino. In bolletta non compaiono costi nascosti, i prezzi che vedete sono già comprensivi di IVA e, se avete bisogno, l’assistenza è dall’Italia.

Questo cambia completamente il modo di valutare un’offerta. Non dovete fidarvi sulla parola: attivate, provate la connessione, e se non vi convince siete liberi di andarvene. È il genere di trasparenza che mi piacerebbe vedere più spesso quando si parla di connettività domestica.

La SIM Dimensione: 5G, minuti illimitati e roaming per le vacanze

La SIM si attiva insieme a una linea fissa dell’operatore ed è proprio questo abbinamento a far scattare lo sconto sul canone di casa. Il piano da 200 GB costa 9,99 euro al mese, quello da 300 GB 11,99 euro al mese, in entrambi i casi per sempre dopo il primo mese gratuito. Niente prezzi civetta che raddoppiano dopo il primo anno.

In tutti e due i piani trovate minuti illimitati, 100 SMS e navigazione in 5G inclusa. Con le feste di Natale alle porte vale la pena sottolineare anche il roaming: con il piano da 200 GB avete 14,9 GB da usare in Unione Europea e Regno Unito, più che sufficienti per mappe, messaggi e social durante un viaggio. Attivazione, portabilità del numero, SIM fisica ed eSIM sono gratuite, quindi potete mantenere il vostro numero attuale e, se avete uno smartphone recente, attivare tutto senza nemmeno aspettare la spedizione della scheda.

Come attivare la promo in pochi minuti

La procedura è tutta online e richiede davvero poco tempo:

aprite la pagina dell’offerta Black Friday, così il codice DIMENSIONEBF26 viene applicato in automatico verificate la copertura inserendo il vostro indirizzo, per sapere se avrete fibra o FWA 5G scegliete se attivare solo Internet Casa o il bundle con la SIM, e in quel caso il piano da 200 o da 300 GB completate il checkout entro le 23:59 del 30 novembre

Il mio consiglio

Se state pensando di cambiare operatore per la connessione di casa, questa è una delle finestre migliori dell’anno per farlo. Dove c’è la FTTH portate a casa una fibra fino a 2,5 Giga con router Wi-Fi 7, e con il bundle da 300 GB risparmiate quasi 86 euro nel primo mese, vi tenete 60 euro di sconto all’anno sulla linea fissa e avete una SIM 5G con più giga di quanti probabilmente ne usiate oggi, il tutto senza firmare vincoli. Chi invece è già soddisfatto della propria SIM può comunque approfittare della sola linea fissa, con attivazione e primo mese gratis.

Ricordate solo che l’offerta è riservata ai clienti privati, quindi restano escluse partite IVA e aziende, e che il tempo a disposizione è di una sola settimana. Il 30 novembre a mezzanotte la promo scade.

Black Friday Dimensione: attivazione a 0 € e primo mese gratis Valida fino alle 23:59 del 30 novembre Scopri l’offerta

Fonte: TecnoAndroid