Restare agganciati a una rete WiFi ormai agonizzante è una di quelle piccole frustrazioni quotidiane che quasi tutti conoscono bene. Con iOS 27 Apple prova a mettere un freno a questo fastidio grazie a una funzione chiamata Assistenza connettività, pensata per far passare iPhone alla rete cellulare nel momento in cui il segnale WiFi rallenta o smette di funzionare come dovrebbe. L’obiettivo è semplice: evitare che la navigazione si blocchi proprio quando serve.

La scena è familiare. Si esce di casa, si fanno pochi passi in strada e il telefono continua ostinatamente a restare collegato al router, anche se la distanza ormai rende quella connessione praticamente inutilizzabile. Il risultato è che pagine, contenuti e servizi online restano sospesi in un caricamento infinito, mentre la connessione dati sarebbe lì pronta a fare il suo lavoro.

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Come funziona Assistenza connettività su iOS 27

È proprio in queste circostanze che entra in gioco la novità di iOS 27. Se, ad esempio, si prova ad avviare un video, a far partire una canzone oppure a impostare un percorso su Mappe mentre il segnale domestico sta svanendo, Assistenza connettività interviene appoggiandosi alla connessione mobile. In questo modo si riducono le possibili interruzioni e l’esperienza resta fluida anche nel passaggio da una rete all’altra.

Va detto che non si tratta di un’idea partita da zero. Secondo quanto spiegato da Apple in un documento di supporto, la funzione prende il posto della precedente Assistenza WiFi, che finora si trovava all’interno delle impostazioni dedicate al Cellulare. Un dettaglio non da poco riguarda chi la utilizzava già: se l’opzione precedente era attiva prima dell’aggiornamento, anche la nuova sarà abilitata in automatico, senza bisogno di intervenire manualmente.

Gestirla è piuttosto immediato. Per accenderla o spegnerla basta aprire Impostazioni, entrare nella sezione WiFi e scorrere verso il basso fino a trovare l’interruttore di Assistenza connettività. C’è anche una possibilità in più che farà comodo a molti, perché la funzione può essere disattivata per una singola rete. Una soluzione utile quando si vuole restare collegati soltanto ed esclusivamente al WiFi, magari in un luogo dove si preferisce non toccare il traffico mobile.

Limiti della funzione e consumo di dati su iPhone

Ci sono però alcune situazioni in cui il passaggio automatico alla rete cellulare non avviene. Apple precisa che la funzione resta inattiva durante il roaming internazionale, quando è attiva la modalità Consumo limitato di dati e anche con alcune app di terze parti dedicate allo streaming audio e video. In tutti questi casi lo smartphone continuerà quindi a comportarsi come prima, senza commutare da solo verso la connessione dati.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda il traffico. Lasciando attiva l’opzione, il consumo di dati cellulare potrebbe aumentare, proprio perché iPhone tenderà a ricorrere più spesso alla connessione mobile nei momenti in cui il WiFi non è all’altezza. Per chi ha un piano tariffario con pochi giga a disposizione si tratta di un elemento da valutare con attenzione.

Nessun timore di perdere il controllo, comunque. La quantità di dati impiegata può essere monitorata direttamente dalle impostazioni di iOS 27, dove è possibile verificare quanto traffico è stato utilizzato e regolarsi di conseguenza, scegliendo se mantenere attiva la funzione oppure disabilitarla del tutto o solo per determinate reti.

Fonte: TecnoAndroid