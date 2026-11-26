Una giuria federale di Brooklyn, a New York, ha dichiarato HUAWEI colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e di frode bancaria. Il colosso cinese delle telecomunicazioni è stato però assolto dalle imputazioni più pesanti, quelle legate alla legge RICO, che negli Stati Uniti viene usata di solito contro la criminalità organizzata. I capi d’accusa accolti sono stati 10 su 12 e l’azienda rischia sanzioni potenzialmente miliardarie, con la quantificazione della pena attesa per settembre 2027. I legali della società hanno già annunciato che presenteranno ricorso contro le conclusioni della giuria.

Dai router copiati alle foto scattate di nascosto in fiera

La vicenda giudiziaria parte dal 2019, quando il Dipartimento di Giustizia americano avviò un procedimento penale accusando il gruppo di essersi appropriato di proprietà intellettuale e informazioni riservate di concorrenti e partner commerciali. Con il passare degli anni il fascicolo si è allargato fino al processo iniziato lo scorso settembre davanti al tribunale federale del distretto orientale di New York. Per i pubblici ministeri HUAWEI avrebbe costruito un meccanismo ripetuto per impossessarsi delle tecnologie altrui, violando anche le sanzioni statunitensi con attività commerciali in Paesi come Iran e Corea del Nord e rilasciando dichiarazioni false a funzionari governativi e banche americane per coprire il tutto.

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Davanti ai giurati sono finiti episodi molto concreti. Si è parlato di router venduti con codice sorgente copiato da un rivale e di comportamenti discutibili attribuiti ad alcuni dipendenti durante eventi di settore. In un caso un lavoratore avrebbe fotografato di nascosto i circuiti interni di un apparato di rete esposto nello stand di un’altra società durante una fiera a Chicago. In un altro un dipendente avrebbe portato via un braccio robotico dal laboratorio di un concorrente per fotografarlo e prenderne le misure. Tra le aziende coinvolte figurano Cisco Systems, Motorola Solutions, T Mobile, Quintel USA e Fujitsu. Secondo l’accusa non si sarebbe trattato di iniziative isolate di singoli dipendenti ma di condotte che arrivavano fino ai vertici della dirigenza.

Sul fronte RICO la giuria ha invece dato ragione alla difesa, assolvendo l’azienda dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al racket e da quella di cospirazione per ostacolare la giustizia. Per gli avvocati è la smentita della tesi del governo, secondo cui l’intera cultura aziendale sarebbe stata fondata su furti, imbrogli e menzogne. Il legale Brian Heberling ha sostenuto che i procuratori abbiano messo insieme episodi sporadici, attribuiti ad alcuni degli oltre 200.000 dipendenti, per raccontare una grande cospirazione. In una nota diffusa il 25 novembre la società ha accolto con favore l’esito sulle accuse RICO e ha spiegato che le contestazioni sui segreti commerciali riguardavano cinque controversie civili già chiuse negli ultimi vent’anni. Ha aggiunto che nessun tribunale l’ha mai ritenuta responsabile di appropriazione indebita intenzionale né condannata a risarcire danni per questo tipo di condotta. Anche le restanti accuse vengono giudicate prive di fondamento giuridico e fattuale, e i verdetti saranno esaminati con attenzione in vista di ogni azione legale necessaria.

Le conseguenze per HUAWEI e la partita aperta con Washington

Capire quanto peserà davvero la condanna sulle attività internazionali del gruppo non è semplice. Da anni HUAWEI non può vendere le proprie apparecchiature agli operatori mobili americani per ragioni di sicurezza nazionale e ha subito restrizioni anche in altri Paesi occidentali come Canada e Regno Unito. Il conto potrebbe comunque essere salato, nell’ordine di miliardi di euro, anche se la cifra esatta arriverà solo con la sentenza di settembre 2027. Intanto negli Stati Uniti potrebbe proseguire il controllo su come le aziende cinesi operano nonostante i divieti commerciali. Nel 2025 la Federal Communications Commission aveva aperto un’indagine per verificare se HUAWEI, ZTE e China Telecom stessero aggirando le regole in vigore.

La crescita del marchio cinese però non si è fermata. L’azienda continua a vendere smartphone e infrastrutture di rete in numerosi mercati e negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza nei semiconduttori, diventando in Cina un’alternativa di peso ai chip di aziende come NVIDIA proprio mentre la domanda legata all’intelligenza artificiale continua a salire. Nella sua dichiarazione il gruppo ha ricordato di essere attivo in oltre 170 Paesi e regioni, di possedere più di 165.000 brevetti attivi e di aver investito dal 2007 oltre 230 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. Risultati che la società attribuisce a quasi quarant’anni di investimenti, innovazione e cura della qualità, insieme all’impegno a garantire continuità operativa e a portare avanti lo sviluppo tecnologico.

Fonte: TecnoAndroid