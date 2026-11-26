Il nuovo Huawei Watch Air è lo smartwatch più sottile e leggero mai realizzato dall’azienda cinese, e il nome scelto per battezzarlo è tutt’altro che casuale. Le misure lasciano davvero a bocca aperta perché si parla di appena 6,9 mm di spessore e di 27 grammi di peso senza cinturino. Per riuscire a far stare tutto dentro un corpo così compatto Huawei ha dovuto riprogettare praticamente l’intero interno del dispositivo, con una serie di accorgimenti tecnici che vale la pena osservare con calma uno alla volta.

Dentro Huawei Watch Air tra batteria su misura e materiali pregiati

Il cuore del lavoro sta in un layout interno completamente nuovo. La scheda madre è impilata, il motorino di vibrazione e lo speaker sono stati miniaturizzati e soprattutto la batteria ha una forma irregolare, disegnata apposta per adattarsi agli altri componenti e sfruttare ogni millimetro disponibile. Un approccio quasi sartoriale insomma, pensato per non sprecare spazio. Anche la scelta dei materiali colpisce. La cassa è in titanio TC4 mentre il vetro è in zaffiro, due soluzioni che normalmente si incontrano su prodotti di fascia decisamente più alta. Chi punta sull’estetica può scegliere tra tre colorazioni ovvero argento, oro e nero.

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Sul fronte del display il nuovo indossabile monta un pannello AMOLED LTPO 2.0 da 1,92 pollici con risoluzione di 480 x 408 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. La luminosità di picco locale arriva a 3.500 nit, un valore che dovrebbe garantire una buona leggibilità anche sotto il sole. A gestire il tutto c’è ovviamente HarmonyOS 7.0, affiancato da una connettività che comprende Bluetooth 6.0, GNSS dual band e NFC. Resta il tema dell’energia, spesso il vero tallone d’Achille dei dispositivi così sottili. Il Watch Air integra una batteria da 350 mAh realizzata con tecnologia al silicio carbonio e secondo Huawei l’autonomia può raggiungere i 5 giorni con una singola ricarica.

Salute e sport ereditati da Huawei Watch 6

Chi conosce il marchio sa bene che Huawei Watch 6 rappresenta uno dei punti di riferimento nella fascia media degli orologi intelligenti. Non sorprende quindi che il nuovo modello ne erediti tutte le funzioni dedicate al benessere e all’attività fisica, comprimendole però in una cassa che pesa meno di parecchi cinturini. Nel dettaglio il dispositivo replica le 110 modalità sportive e l’intero pacchetto di monitoraggio del Watch 6. Ci sono quindi la rilevazione della frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la temperatura cutanea e l’ECG, insieme al controllo del sonno e dei livelli di stress.

Qualche cautela invece riguarda l’acqua. La resistenza a 5 ATM basta per nuotare in acque poco profonde ma la certificazione della cassa si ferma a IP6X. Docce calde, saune e immersioni vere e proprie sono perciò da evitare, un dettaglio che chi tiene l’orologio al polso in ogni situazione farebbe bene a considerare.

Prezzo e disponibilità del nuovo smartwatch

Per il mercato cinese il prezzo di listino di Huawei Watch Air parte da 2.499 yuan, cioè circa 342 euro, per la versione con cinturino in silicone. Si sale invece a 2.999 yuan, pari a circa 411 euro, per la variante con cinturino in maglia milanese in acciaio inox. Per ora mancano del tutto le informazioni sull’arrivo in Europa e negli altri mercati. Prezzi e disponibilità per l’estero non sono stati comunicati e Huawei non ha fornito alcun dettaglio su un eventuale lancio internazionale.

Fonte: TecnoAndroid