Logitech Brio 300 in offerta su Amazon a 44,99 euro: -36%

Chi passa buona parte della giornata tra riunioni da remoto e lezioni online conosce bene il problema, e Logitech Brio 300 prova a risolverlo senza chiedere troppo al portafoglio: su Amazon la webcam viene proposta a 44,99€ invece dei 69,99€ di listino, con uno sconto del 36% che si traduce in 25€ risparmiati. Non è un accessorio da studio professionale, ma un aggiornamento mirato per chi si ritrova ancora a usare la videocamera integrata del portatile e vorrebbe finalmente apparire come una persona e non come una macchia sfocata.

Il punto di partenza è la risoluzione. Full HD 1080p, che sulle principali piattaforme di videoconferenza basta e avanza per restituire un’immagine naturale, con i colori giusti e senza quell’effetto pastoso tipico dei sensori economici. La differenza rispetto alla webcam del notebook si nota già dalla prima chiamata, soprattutto sui dettagli del viso.

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Luce difficile e rumore di fondo, i due nemici delle call

L’illuminazione, si sa, raramente collabora. Una finestra alle spalle, una lampada troppo laterale, il pomeriggio che scivola verso sera e la stanza che si spegne piano piano. Qui entra in gioco RightLight 2, la tecnologia che interviene in automatico quando la luce scarseggia e compensa le condizioni meno favorevoli. Nessuna regolazione da fare nei due minuti prima della riunione, il che è già un piccolo sollievo.

Sul fronte audio il discorso è simile. Il microfono mono integra la riduzione del rumore, pensata per tenere a bada i suoni di sottofondo e far emergere la voce con più chiarezza. Chi lavora o studia da una stanza condivisa, o semplicemente ha una casa vivace, capisce al volo l’utilità della cosa, specie se non si possiede già un microfono esterno.

Poi c’è la questione privacy, che negli ultimi anni è diventata tutt’altro che marginale. Logitech Brio 300 monta un otturatore integrato che si ruota davanti all’obiettivo quando la webcam non serve. Sistema fisico, verificabile con un’occhiata, niente software da controllare o spie luminose da interpretare. Un gesto e la videocamera è coperta, esattamente come dovrebbe essere tra una chiamata e l’altra.

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Compatibilità ampia e regolazioni via software

La certificazione copre Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, oltre alla compatibilità con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza in circolazione. Tradotto: si collega e funziona, senza il rituale delle impostazioni da sistemare per mezz’ora. Chi però vuole mettere mano alla resa dell’immagine ha a disposizione Logi Tune, l’applicazione gratuita che permette di intervenire su colore e qualità, adattando il risultato alla propria postazione e alla luce effettivamente disponibile.

Il formato è compatto e trova posto sopra il monitor senza ingombrare o sbilanciare l’estetica di una scrivania ordinata. Ha senso per chi partecipa spesso a riunioni da remoto, per chi segue corsi e lezioni davanti al computer, ma anche per chi vuole aggiungere il proprio volto a registrazioni e dirette senza buttarsi subito su attrezzatura da creator navigato. È il classico passo intermedio, quello che copre l’80% delle esigenze reali. A 44,99€ il conto torna: webcam Full HD di marca sotto la soglia dei 45€, con correzione automatica della luce, microfono con riduzione del rumore e copertura fisica dell’obiettivo. Un pacchetto equilibrato, senza voci sprecate e senza funzioni messe lì solo per riempire la scheda tecnica.

Il prezzo di listino resta fissato a 69,99€, quindi lo sconto del 36% applicato da Amazon porta il risparmio a 25€ tondi rispetto alla cifra ufficiale.