Volkswagen, la fabbrica di Osnabrück verso l’Iron Dome

Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück potrebbe presto smettere di essere una fabbrica di automobili per diventare qualcosa di completamente diverso, cioè un sito industriale collegato alla produzione di componenti per l’Iron Dome, il sistema mobile di difesa aerea sviluppato da Rafael. Non è un’ipotesi buttata lì per riempire una pagina: la produzione di auto nel sito tedesco è destinata a chiudere nel 2027 e circa 2.300 posti di lavoro dipendono dalla possibilità concreta di trovare un’attività alternativa. Le trattative tra Volkswagen, Rafael e la Bassa Sassonia sono ripartite e potrebbero portare a un passaggio formale già nelle prossime settimane.

Va chiarito subito un punto, perché rischia di generare confusione. Il progetto, almeno per quanto emerso finora, non prevede la costruzione dei missili intercettori dell’Iron Dome dentro la fabbrica Volkswagen. Si parla di componenti e mezzi di supporto, sfruttando competenze industriali che a Osnabrück ci sono già. Tra le produzioni indicate ci sono autocarri per il trasporto, lanciatori e generatori di energia destinati all’infrastruttura del sistema. L’Iron Dome, per chi non lo conoscesse nel dettaglio, serve a intercettare minacce a corto raggio come razzi, proiettili di artiglieria e droni. La logica industriale, insomma, è chiara: prendere uno stabilimento abituato a produzioni speciali e a piccoli volumi e riadattarlo, senza trasformarlo in una fabbrica di missili. Già in primavera l’azienda aveva confermato di essere in contatto con realtà del comparto difesa per discutere il futuro del sito.

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La Bassa Sassonia come ago della bilancia

Il nodo vero è il ruolo della Bassa Sassonia, che detiene una partecipazione significativa in Volkswagen e ha quindi voce in capitolo pesante sulle decisioni riguardanti gli impianti. L’ipotesi sul tavolo prevede un coinvolgimento diretto del Land, che potrebbe acquisire lo stabilimento o una parte delle strutture per poi collaborare con Rafael. Un modo elegante, se vogliamo, per tenere Volkswagen almeno parzialmente fuori dalla nuova attività nel settore militare.

Il percorso, va detto, è stato tutto fuorché lineare. Una precedente intesa tra Volkswagen e Rafael si era bloccata durante l’estate, anche a causa delle perplessità del fondo sovrano Qatar Investment Authority, azionista di peso del gruppo tedesco. Il nuovo schema con il Land in prima linea potrebbe servire proprio ad aggirare quell’ostacolo. E c’è un dettaglio che rende la faccenda più concreta: una lettera d’intenti potrebbe essere firmata il 7 settembre 2026 tra Volkswagen, il Land della Bassa Sassonia e un gruppo israeliano della difesa. Mancano ancora due tessere non secondarie, ovvero l’ammontare dell’eventuale investimento pubblico e il numero esatto di posti di lavoro che verrebbero effettivamente salvati.

Una fabbrica con una storia alle spalle e nessuna certezza davanti

Tutto questo capita in una fase complicata per Volkswagen, impegnata in una ristrutturazione profonda. Il gruppo deve gestire la concorrenza cinese, una domanda debole e costi industriali alti, con il management che sta valutando chiusure e ulteriori tagli all’organico. Osnabrück è tra i siti privi di una prospettiva produttiva definita oltre il 2027.

La fabbrica ha una storia particolare: acquisita da Volkswagen nel 2009 dopo il fallimento di Karmann, si è specializzata nel tempo in produzioni speciali e vetture scoperte. Oggi ci si costruisce la T-Roc Cabriolet, ma anche quella linea è arrivata al capolinea. Senza un progetto nuovo, il sito perderebbe semplicemente la propria funzione automobilistica.

Un accordo con Rafael, invece, ribalterebbe lo scenario. Per i 2.300 lavoratori non si tratterebbe soltanto di scongiurare la chiusura, ma di vedere una fabbrica di automobili diventare un polo legato alla difesa. Uno scenario che racconta anche qualcosa di più ampio, perché mentre l’industria europea dell’auto attraversa una fase di forte pressione, diverse aziende e diversi impianti stanno guardando al settore militare come possibile terreno di riconversione. Per Osnabrück il 2027 potrebbe quindi non coincidere con la fine della fabbrica, ma con l’avvio di una fase industriale diversa. Dipenderà dall’esito delle trattative e dalle scelte che Volkswagen, Rafael e la Bassa Sassonia faranno nelle prossime settimane.