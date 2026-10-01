HUAWEI Mate 90 Pro Max ufficiale: modulo con sensore da 1 pollice

È stato presentato in Cina HUAWEI Mate 90 Pro Max, uno smartphone di fascia premium che sembra pensato apposta per chi mette la fotografia al primo posto. Il cuore della proposta è infatti un sistema fotografico modulare, capace di ampliare le possibilità del telefono grazie a un accessorio dedicato che lo distingue parecchio dalla concorrenza.

Questo accessorio prende il nome di HUAWEI Ruiying Z10 ed è un vero e proprio modulo fotocamera da abbinare al dispositivo. Al suo interno trova posto un sensore RYYB da 1 pollice accompagnato da uno zoom ottico continuo 10x, con una gamma focale che va da 24 a 240 mm e un’apertura compresa tra f/2.0 e f/4.5. Si tratta di specifiche che spiegano bene perché il comparto imaging venga considerato uno dei principali punti di forza del nuovo telefono firmato HUAWEI.

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Display, processore e memoria del nuovo Mate

Credits: TecnoAndroid

A spingere il tutto c’è il processore Kirin 9050 Pro, chiamato a gestire un ampio pannello OLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2.848 × 1.320 pixel. Lo schermo sfrutta la tecnologia LTPO, quindi la frequenza di aggiornamento può variare da 1 a 120 Hz. Completano il quadro il PWM dimming a 1.440 Hz e una luminosità di picco locale che arriva fino a 12.000 nit, un valore decisamente elevato.

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Per quanto riguarda la memoria, HUAWEI Mate 90 Pro Max viene proposto con 12 GB oppure 16 GB di RAM, affiancati da 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione. Configurazioni generose, che tengono il passo con il posizionamento di alto livello scelto dall’azienda per questo modello.

Fotocamere, batteria e prezzi in Cina

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Anche senza il modulo esterno il reparto fotocamere ha parecchio da offrire. Sul retro c’è una tripla fotocamera guidata da un sensore principale da 50 megapixel da 1/1,28″ con tecnologia RYYB, stabilizzazione ottica OIS e apertura variabile da f/1,4 a f/4,0. Al suo fianco lavorano un sensore ultra grandangolare da 40 megapixel e un teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel. Per selfie e videochiamate, invece, il telefono si affida a una fotocamera frontale ultrawide da 13 megapixel.

La dotazione si completa con la connettività 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 6.0 e l’NFC. L’autonomia è affidata a una batteria da 6.800 mAh che supporta la ricarica rapida a 100 W, mentre la scocca è resistente a polvere e acqua grazie alle certificazioni IP68 e IP69. Sul piano software lo smartphone gira con l’interfaccia HarmonyOS 7.

Veniamo ai prezzi. In Cina HUAWEI Mate 90 Pro Max parte da 9.499 yuan, circa 1.250 euro, per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Chi punta alla speciale Collector’s Edition deve mettere in conto 10.999 yuan, pari a circa 1.450 euro. Proprio questa edizione è l’unica compatibile con il modulo HUAWEI Ruiying Z10, venduto separatamente a 5.999 yuan, ovvero intorno ai 790 euro.

Al momento HUAWEI non ha diffuso alcuna informazione ufficiale su un eventuale lancio in Europa del nuovo top di gamma.

Fonte: TecnoAndroid