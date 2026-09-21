Apple Watch Series 12, addio al timer per il lavaggio mani

Chi ha appena messo al polso Apple Watch Series 12 o Ultra 4 potrebbe accorgersi che manca qualcosa di piccolo ma stranamente familiare, ovvero il timer per il lavaggio delle mani. La funzione che da anni avvisava con un conto alla rovescia di venti secondi quando il sensore riconosceva il gesto e il suono dell’acqua non risulta più supportata sui due nuovi modelli, pur restando viva e vegeta altrove nell’ecosistema. Una sparizione silenziosa, senza annunci, che salta all’occhio solo andando a leggere le righe piccole della documentazione.

Il punto curioso è proprio questo. Il rilevamento del lavaggio delle mani continua a esistere dentro watchOS 27, compare ancora nella guida ufficiale del sistema operativo e resta una categoria a tutti gli effetti dentro Apple Health, inclusa la versione che arriva con iOS 27.2. Non è stata cancellata, insomma. Semplicemente, nell’elenco dei dispositivi compatibili i due arrivati del 2026 non ci sono.

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Cosa funziona ancora e cosa no

Su Apple Watch Series 11 e su Ultra 3 la funzione gira senza problemi, esattamente come prima. Chi ha uno di quei modelli continuerà a vedere il timer comparire sul display quando si avvicina al lavandino. Il salto avviene con la generazione successiva, dove la voce sparisce dalla lista dell’hardware supportato. E qui nasce il dubbio: si tratta di una dimenticanza nella documentazione oppure di una scelta tecnica legata ai nuovi componenti?

In teoria non ci sarebbe motivo di specificare quali orologi supportano la funzione se l’intenzione fosse quella di mantenerla anche sui modelli più recenti. Quel dettaglio, da solo, suggerisce che la rimozione sia voluta. Ma senza una conferma diretta resta materia di interpretazione, perché nessuna comunicazione ufficiale ha accompagnato il cambiamento.

Vale la pena ricordare da dove arrivava questa funzione. Il rilevamento del lavaggio delle mani era stato introdotto nel 2020 con watchOS 7, in piena pandemia, quando l’attenzione all’igiene personale era diventata un tema quotidiano per chiunque. Sei anni dopo il contesto è cambiato parecchio, e non sorprenderebbe che una feature nata in quel clima specifico venga lasciata indietro dall’hardware del 2026.

Il nuovo processore e le funzioni audio

Apple Watch Series 12 e Ultra 4 portano con sé il primo processore completamente rivisto dopo diversi anni di aggiornamenti minori. Un cambio di piattaforma che apre la porta a novità legate all’audio, raccolte sotto l’etichetta Audio Intelligence, tra cui Siri Recap e Live Rewind. Funzioni che sfruttano in modo diverso i microfoni e la potenza di calcolo a disposizione.

È plausibile che, nel riscrivere l’architettura interna, il rilevamento del lavaggio delle mani sia semplicemente rimasto fuori. La funzione si appoggiava alla combinazione tra accelerometro e microfono per riconoscere il movimento tipico e il rumore dell’acqua, quindi qualsiasi modifica sostanziale a quella catena di sensori e software può averne compromesso il funzionamento. Oppure la priorità è stata data ad altro, e il timer è finito nella pila delle cose sacrificabili.

Non sarebbe nemmeno un caso isolato. Il passaggio a watchOS 27 ha già portato via alcune funzioni che una parte degli utenti rimpiangerà, tra cui elementi legati al multitasking sull’orologio. La direzione sembra quella di una pulizia progressiva, con la rimozione di strumenti poco usati per fare spazio a novità considerate più centrali.

Fonte: TecnoAndroid