HP 15-fd1004sl al minimo storico: Core Ultra 7 a 549 euro

Il laptop HP 15-fd1004sl è finito al prezzo più basso mai registrato su Amazon, 549 euro invece dei 799 euro di listino, e la tempistica difficilmente poteva essere più azzeccata visto il periodo di rientro tra banchi e aule universitarie. Parliamo di un portatile da 15,6 pollici con processore Intel Core Ultra 7 155H, 16GB di RAM e SSD da 512GB, cioè una configurazione che di solito non si trova sotto i 600 euro. Il risparmio è di 250 euro netti, uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale, con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon.it.

La componente più interessante resta il chip. Il Core Ultra 7 155H appartiene alla famiglia Meteor Lake e adotta un’architettura ibrida che mette insieme CPU, GPU integrata e una NPU dedicata, cioè un’unità pensata specificamente per le funzioni di intelligenza artificiale eseguite in locale. Tradotto in pratica, alcune elaborazioni AI vengono gestite direttamente dal computer senza appoggiarsi al cloud, con tutto quello che ne consegue in termini di velocità e di dati che restano sulla macchina.

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Cosa offre HP Laptop 15-fd1004sl nell’uso quotidiano

I 16GB di RAM fanno la differenza in quelle giornate in cui il browser ha venti schede aperte, Word è in secondo piano e nel frattempo gira una videochiamata. Il multitasking scorre senza intoppi, e l’SSD da 512GB completa il quadro con avvii di sistema rapidi e programmi che si caricano in pochi istanti. Niente attese fastidiose, insomma, che poi è quello che serve davvero a chi studia o lavora tutto il giorno davanti allo schermo.

Il display è un Full HD da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080, resa cromatica accurata, angoli di visione fino a 178 gradi e trattamento antiriflesso. Dettaglio non banale per chi passa ore sui documenti o sulle dispense, perché la superficie opaca riduce parecchio l’affaticamento visivo. Il sistema operativo è Windows 11 preinstallato, quindi la macchina è pronta all’uso appena estratta dalla scatola.

Sul fronte connettività la dotazione è completa: due porte USB-A da 5Gbps, una USB-C, una HDMI 1.4b, più Wi-Fi e Bluetooth. La tastiera è italiana QWERTY nativa, quindi nessun adattamento strano da imparare, e la finitura è Natural Silver. Da segnalare anche la certificazione ambientale EPEAT Gold, un riconoscimento che riguarda i criteri di sostenibilità nella produzione del dispositivo.

C’è un limite da mettere in chiaro. Manca una scheda grafica dedicata, il che significa che questo notebook non è il candidato giusto per il gaming serio o per l’editing video pesante. Per lo studio, per la produttività da ufficio, per la navigazione e per tutto il carico di lavoro ordinario, invece, il bilanciamento tra componenti è più che convincente.

Uno sconto che arriva nel momento giusto per il back to school

Il taglio di prezzo del laptop HP non è uno di quei ribassi simbolici da pochi euro. Si passa da 799 euro a 549 euro, ovvero 250 euro in meno, e la cifra tocca il minimo storico del modello proprio mentre migliaia di studenti cercano un portatile per settembre. Il rapporto tra quello che si porta a casa e quello che si spende, con un Core Ultra 7 di mezzo, è raramente così favorevole in questa fascia.

Va detto che offerte di questo tipo, legate al periodo del back to school, tendono a esaurirsi in fretta soprattutto quando il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La disponibilità al momento è confermata, con la configurazione completa di Core Ultra 7 155H, 16GB di memoria e 512GB di archiviazione a 549 euro.