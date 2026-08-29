WhatsApp, truffa piramidale da 50 mila euro: 11 arresti

Una nuova truffa WhatsApp è finita sotto i riflettori della Polizia Nazionale Spagnola, che ha ricostruito un giro capace di sottrarre alle vittime fino a 50 mila euro. Il meccanismo partiva da un semplice messaggio sull’app di messaggistica e finiva, nel giro di poco, in una sala d’albergo affittata per l’occasione. Undici persone sono state arrestate a Valencia, tutte ritenute parte di un’organizzazione criminale specializzata in schemi piramidali costruiti attorno a finti investimenti.

Il quadro tracciato dalle forze dell’ordine è piuttosto chiaro. Gli arrestati avrebbero convinto le vittime a versare denaro dopo averle radunate in hotel e in spazi per eventi, promettendo “grandi profitti” in cambio del reclutamento di nuovi investitori. L’operazione è partita ai primi di luglio, quando gli agenti del commissariato di Russafa, in provincia di Valencia, hanno ricevuto una segnalazione su un gruppo di persone sospettate di aver raggirato diversi cittadini su larga scala, sempre con la stessa formula piramidale.

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Come funzionava lo schema partito da WhatsApp

La soglia d’ingresso era studiata per sembrare accessibile. L’investimento iniziale minimo oscillava tra i 250 e i 1440 euro, con livelli di guadagno differenti a seconda della cifra messa sul piatto. Più alto il versamento, più generose le promesse di rendimento. E poi c’era il vero motore della macchina, quello che rendeva il tutto autoalimentante: chi riusciva a portare dentro altre persone disposte a versare somme simili si vedeva prospettare profitti ancora più alti.

Un dettaglio che spiega bene perché questa truffa WhatsApp abbia fatto tanti danni in poco tempo. Le vittime, senza rendersene conto, diventavano loro stesse propagatrici del raggiro, girando l’invito ad amici, colleghi, parenti. La fiducia personale faceva il lavoro che nessuna campagna pubblicitaria avrebbe potuto fare. Il messaggio arrivava da un contatto conosciuto, non da un numero anonimo, e questo abbassava di parecchio la soglia di sospetto. C’è poi la componente fisica, quella che rende lo schema più insidioso rispetto alle classiche frodi online. Gli incontri in hotel servivano a dare una parvenza di serietà. Sale prenotate, presentazioni, persone in giacca e cravatta. Tutto studiato per trasmettere l’idea di un’attività strutturata, quando in realtà dietro non c’era alcun prodotto finanziario reale, soltanto il denaro dei nuovi entrati usato per pagare, almeno all’inizio, quelli arrivati prima.

Difendersi dalle promesse di guadagni fuori mercato

Il primo campanello d’allarme resta sempre lo stesso e vale la pena ripeterlo: la parola investimento non va mai d’accordo con la promessa di profitti stellari garantiti. Chi assicura rendimenti fuori mercato sta preparando una frode, e nella quasi totalità dei casi il denaro versato non torna indietro. Nemmeno una parte.

Gli esperti indicano una regola semplice per non finire in questo tipo di trappole. Investire soltanto tramite piattaforme ufficiali registrate in Italia o nel Paese di residenza, verificando che siano regolarmente autorizzate. E procedere con prudenza, senza farsi trascinare dall’urgenza che i truffatori sanno costruire benissimo, tra scadenze finte e posti limitati.

Per chi non ha competenze specifiche in materia finanziaria il consiglio è ancora più netto. Meglio evitare percorsi sconosciuti e rivolgersi a professionisti certificati, quelli che lavorano per banche e istituti di credito e che rispondono a regole precise. Un intermediario riconosciuto non promette mai guadagni sicuri, spiega i rischi, mette per iscritto le condizioni. La combinazione tra messaggistica istantanea e incontri dal vivo, secondo gli inquirenti spagnoli, rappresenta uno degli schemi criminali più diffusi del momento. Le indagini sul gruppo di Valencia proseguono per ricostruire l’intera catena delle vittime coinvolte.