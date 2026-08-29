Porsche 911 Challenge: 515 CV e prezzo da 208.800 euro

La Porsche 911 Challenge è la nuova vettura da corsa con cui la casa di Stoccarda prova ad allargare la platea del suo customer racing, prendendo la base della 911 GT3 stradale e trasformandola in una macchina pronta per il circuito. L’idea di fondo è semplice da capire: costruire un ponte tra l’auto sportiva di serie e quella da competizione, recuperando quanti più componenti possibile dalla produzione normale e aggiungendo tutto ciò che serve per correre davvero. Il prezzo annunciato è di 208.800 euro più IVA, con una struttura pensata per tenere sotto controllo i costi di gestione e dei ricambi, cosa che per chi si affaccia alle corse pesa quanto il cronometro.

Sotto il cofano posteriore batte il sei cilindri boxer aspirato da 4,0 litri, parente strettissimo di quello della 911 GT3. In configurazione da gara eroga 515 CV (379 kW) a 8.500 giri al minuto, con un regime massimo che arriva a 9.000 giri. Nessuna sorpresa, insomma: Porsche tiene stretto uno dei tratti più riconoscibili della famiglia GT3, quel motore che gira altissimo e che chiede di essere usato in pista. La trasmissione è affidata al cambio PDK a doppia frizione e sette rapporti, anche questo derivato dalla vettura stradale, con possibilità di scegliere tra gestione automatica e comando manuale tramite le palette al volante. L’elettronica arriva in buona parte dal mondo di serie, ma viene ritarata per il motorsport, con ABS, controllo di trazione ed ESC regolabili.

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Assetto, freni e aerodinamica tarati sul cronometro

Il lavoro più specifico si vede nella meccanica. Gli ammortizzatori adottano una taratura motorsport, mentre la barra antirollio di serie può essere regolata su tre posizioni. I cerchi sono da 18 pollici, montano pneumatici slick senza battistrada e mantengono il fissaggio standard a cinque fori, una scelta che semplifica la vita ai team meno strutturati.

Capitolo frenata: la 911 Challenge monta dischi in acciaio da 380 mm sia davanti sia dietro, con tecnologia che arriva dalla 911 GT4 R. Anche l’aerodinamica segue una logica da competizione, con l’alettone posteriore regolabile meccanicamente su quattro angoli diversi, così da adattare il bilanciamento della vettura al tracciato e alle preferenze di chi guida. Dimensioni e principali elementi della carrozzeria restano invece quelli della 911 GT3, il che rafforza ancora di più il legame tra la stradale e questa macchina da pista.

Dentro l’abitacolo cambia tutto

Salendo a bordo la differenza si nota subito. Via materiali fonoassorbenti, moquette e rivestimenti, spazio a un ambiente spoglio e costruito attorno a una sola esigenza, correre. La scocca è irrigidita da un roll bar saldato, pensato per proteggere il pilota in caso di incidente.

Nella dotazione di serie compaiono un serbatoio FT3 da 110 litri, un sedile racing regolabile con cintura a sei punti e un impianto antincendio. C’è anche il sistema di sollevamento pneumatico integrato con tre martinetti, che accorcia i tempi delle soste ai box. Sul retro trova posto una luce pioggia certificata FIA, mentre il cofano anteriore usa sganci rapidi integrati. Va detto chiaramente: questa Porsche non è omologata per la strada, è una vettura da competizione e basta.

Le prime gare arriveranno nel 2027

Il piano di Porsche è portare la nuova arrivata in diverse serie monomarca internazionali a partire dalla stagione 2027. La vettura si colloca alla base della gerarchia Porsche Motorsport, raccogliendo il testimone di Cayman GT4 Clubsport e 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Più in alto restano la 911 GT4 R per la categoria GT4, la 911 Cup protagonista di Carrera Cup e Porsche Mobil 1 Supercup, e la 911 GT3 R impegnata nelle competizioni GT3 internazionali secondo i regolamenti FIA.

Il ragionamento della casa tedesca è tutto lì, in un gradino in più nell’offerta di customer racing rivolto soprattutto a chi vuole iniziare a gareggiare con una macchina dalle sensazioni familiari ma già completa di sicurezza, elettronica e componentistica da corsa. Portare in pista il più possibile dell’esperienza della 911 GT3, insomma, e lasciare che sia il pilota a fare il resto dal 2027 in avanti.