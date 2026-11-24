Honor non ha presentato soltanto i nuovi smartphone di fascia alta con display posteriore secondario, perché accanto ai telefoni ha fatto il suo debutto anche una nuova coppia di auricolari. Si chiamano Honor Earbuds Clip e appartengono alla famiglia dei TWS (True Wireless Stereo), ma con un’impostazione ben precisa. Il nome, in effetti, dice già molto: sono auricolari open ear con un design a clip che avvolge il padiglione auricolare e si ferma lì, senza mai entrare nel condotto uditivo.

Chi segue il mondo dell’audio personale sa bene che questo formato è diventato estremamente popolare negli ultimi tempi. Ormai praticamente tutti i marchi del settore hanno in catalogo almeno un modello di questo tipo e la scelta per gli utenti si è allargata parecchio. Per Honor, però, non si tratta di un esordio assoluto. Gli Earbuds Clip rappresentano infatti già il secondo prodotto dell’azienda in questa categoria, quindi il terreno non è del tutto nuovo per il marchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una struttura a C pensata per il comfort

Dal punto di vista costruttivo la soluzione adottata ricorda quella già vista su altri dispositivi simili. Gli auricolari hanno una struttura a C che li tiene in posizione grazie a un ponte flessibile, realizzato anche in silicone liquido di grado alimentare. L’obiettivo è garantire un contatto morbido con l’orecchio, cosa tutt’altro che secondaria per un oggetto che resta appoggiato sulla pelle per ore. All’interno trova posto un’anima in metallo a memoria di forma in titanio, che aiuta a mantenere il dispositivo stabile senza però stringere troppo e senza esercitare una pressione eccessiva.

C’è poi un dettaglio di design che merita attenzione. Honor ha scelto una particolare curvatura a collo di cigno, studiata per lasciare più spazio attorno al condotto uditivo. Il risultato dovrebbe tradursi in una maggiore comodità soprattutto durante le sessioni di ascolto prolungate, quelle in cui di solito un auricolare tradizionale comincia a farsi sentire.

Anche i numeri relativi al peso vanno nella stessa direzione. Ogni singolo auricolare pesa appena 5,6 grammi e misura 28,1 x 20,5 x 24,1 millimetri, dimensioni piuttosto compatte per un prodotto di questo genere. Sul fronte estetico la scelta è volutamente semplice, con due colorazioni disponibili chiamate Pearl White e Starry Black, una chiara e una scura.

Driver da 10,8 millimetri e supporto all’audio lossless

Passando alla parte sonora, gli Honor Earbuds Clip montano un driver dinamico da 10,8 millimetri con doppio circuito magnetico e rivestimento in titanio. Si tratta di una componente su cui l’azienda ha puntato parecchio, considerando che nei modelli a orecchio libero la resa del suono è spesso il punto più delicato da gestire.

Interessante anche il capitolo dei codec. Gli auricolari supportano infatti il codec LHDC 5.0, che consente la riproduzione di audio lossless a 24 bit. Per chi ascolta musica in alta qualità è un elemento da tenere in considerazione, dato che non tutti i prodotti di questa categoria offrono una compatibilità del genere.

Resta infine la questione della dispersione sonora, che con gli auricolari aperti è un problema piuttosto noto. Quando il condotto uditivo rimane libero, infatti, una parte del suono tende inevitabilmente a sfuggire verso l’esterno. Per limitare questo effetto indesiderato Honor ha implementato un sistema acustico inverso che indirizza il suono direttamente verso l’orecchio di chi indossa gli auricolari, riducendo così la quantità di audio che possono percepire le persone che si trovano nelle vicinanze.

Fonte: TecnoAndroid