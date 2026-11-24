Bruxelles si prepara a fissare un tetto di 350.000 unità all’anno per le auto ibride cinesi in arrivo sul mercato europeo, ma una parte dei veicoli prodotti in Cina resterà fuori da questo limite. Si tratta dei modelli elettrici con prolungatore di autonomia, quelli che oggi portano il marchio di costruttori come Leapmotor e Xpeng. Non è una dimenticanza dei funzionari europei né un buco normativo lasciato aperto per distrazione. Queste vetture versano già dal 2024 una sovrattassa piuttosto pesante, alla quale le ibride erano finora riuscite a sottrarsi.

Perché il limite riguarda solo le auto ibride cinesi

La logica dietro la scelta di Bruxelles è più lineare di quanto possa sembrare a prima vista. Le ibride provenienti dalla Cina hanno potuto circolare in Europa senza subire il prelievo aggiuntivo che invece grava sulle elettriche, e proprio per questo motivo l’Unione ha deciso di intervenire con un contingente annuale. In pratica non si tratta di una tassa ma di un numero massimo di vetture che potranno entrare ogni anno, fissato a 350.000 esemplari.

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Il punto chiave è proprio questa differenza di trattamento. Da una parte ci sono le auto completamente elettriche e quelle con autonomia estesa, già colpite dal sovrapprezzo doganale. Dall’altra c’erano le ibride, rimaste fino a questo momento libere da qualsiasi vincolo. Il nuovo plafond europeo serve quindi a riempire questo spazio, intervenendo su una famiglia di veicoli che non era stata toccata dalle misure precedenti.

Range extender, una categoria che paga già

Per capire perché i modelli di Leapmotor o Xpeng non rientrano nella quota bisogna guardare a come vengono classificati. Le vetture con range extender, cioè con prolungatore di autonomia, sono considerate a tutti gli effetti auto elettriche. Ed è questo inquadramento a fare la differenza, visto che le elettriche cinesi sono sottoposte dal 2024 a un sovrapprezzo che pesa in modo consistente sul prezzo finale.

Sottoporre questi modelli anche al tetto delle 350.000 unità avrebbe significato colpirli due volte. Bruxelles ha preferito evitare la sovrapposizione: chi paga già la sovrattassa non viene incluso nel nuovo contingente, mentre chi finora ne era esente entra nel perimetro del limite quantitativo. Un meccanismo che ha una sua coerenza interna, anche se per chi non segue da vicino le politiche commerciali dell’Unione può apparire come un’eccezione difficile da decifrare.

Cosa significa per Leapmotor e Xpeng

Per i due costruttori cinesi la situazione non cambia rispetto a quanto accade già oggi. Le loro elettriche ad autonomia estesa continueranno a essere importate senza un numero massimo di esemplari, ma con il peso della sovrattassa che le accompagna da due anni. Nessun tetto alle quantità, dunque, ma un costo aggiuntivo che resta lì e che le ibride, almeno fino a ora, non avevano dovuto sostenere.

Fonte: TecnoAndroid