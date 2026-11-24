Nel mese di ottobre 2026 BYD ha messo la freccia e superato Chery nelle immatricolazioni in Europa, anche se il margine è talmente sottile da sembrare quasi simbolico. Il costruttore ha registrato 37.994 auto nel continente mentre Chery Group si è fermato a 37.253 unità. Parliamo di appena 741 vetture di differenza, un distacco minimo che dice molto più di tante classifiche su quanto sia serrata la sfida tra le due Case cinesi sul mercato del Vecchio Continente.

Allargando lo sguardo ai primi dieci mesi dell’anno la fotografia cambia, perché in testa c’è ancora Chery. Da gennaio a ottobre il gruppo ha totalizzato 320.631 immatricolazioni contro le 320.445 della rivale, con uno scarto di sole 186 unità. Va detto che si tratta di un dato preliminare che non comprende ancora Portogallo e Cipro, quindi la classifica annuale potrebbe muoversi ancora nelle prossime settimane.

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Un sorpasso mensile che pesa più del previsto

Il risultato di ottobre va interpretato per quello che è, cioè un exploit legato al singolo mese e non un cambio strutturale della leadership. Chery raggiunge i suoi volumi europei sommando i marchi del gruppo, ovvero Jaecoo, Jetour e Omoda, mentre BYD si presenta con un solo marchio e un’unica gamma di prodotto. Proprio questa differenza rende il progresso della Casa ancora più evidente.

Il contesto generale aiuta a capire la portata del fenomeno. Nel complesso i marchi cinesi hanno immatricolato 151.112 auto in Europa a ottobre 2026, il 106% in più rispetto alle 73.309 dello stesso mese del 2025. Il perimetro considerato copre il 98% delle immatricolazioni di Unione europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera. Una crescita che conferma l’espansione dei costruttori cinesi già osservata nei mesi precedenti e che fa da sfondo al duello tra i due gruppi.

Anche in Italia il quadro di BYD appare solido, con 6.058 vetture immatricolate a ottobre pari al 4,5% del mercato nazionale. All’interno di questo numero spicca il peso dell’ibrido plug in, che conta 4.937 unità e vale il 31,8% dell’intero segmento delle ibride ricaricabili nel nostro Paese. Una quota che, per importanza, pesa quanto il sorpasso ottenuto su scala europea.

BYD Seal U, il modello che traina le vendite

Dietro al risultato del marchio c’è soprattutto un nome, la BYD Seal U, il SUV di taglia media già disponibile sul mercato europeo. A ottobre ha raggiunto 9.359 unità vendute nel continente con una crescita annua del 39%, diventando l’auto più immatricolata della Casa nel mese.

In Italia la Seal U incide ancora di più sul totale, con 2.588 immatricolazioni che rappresentano quasi il 43% delle 6.058 auto targate BYD nel Paese. Un solo modello spiega quindi una fetta consistente del sorpasso su Chery, più di quanto potrebbe fare una gamma distribuita su tanti nomi diversi.

Il confronto tra i due colossi resta comunque apertissimo. La forza di Chery sta nella somma di più marchi come Omoda e Jaecoo, mentre BYD concentra i volumi su pochi modelli capaci di vendere in grandi numeri. Si tratta di due strategie differenti, entrambe in grado di contendersi la vetta della classifica dei costruttori cinesi in Europa.

Fonte: TecnoAndroid