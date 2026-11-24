Le accuse di censura rivolte a GTA 6 continuano a rimbalzare da una piattaforma all’altra, e dopo il lancio del nuovo capitolo firmato Rockstar il dibattito si è spostato su un terreno parecchio scivoloso. Secondo una parte della community il gioco sarebbe stato ammorbidito, reso più prudente e persino piegato a logiche woke. Messe alla prova dei fatti, però, molte di queste affermazioni non reggono e finiscono per sgonfiarsi da sole.

Il clima attorno al titolo, va detto, era già piuttosto teso. Da giorni infuria infatti il review bombing incrociato tra i fan di GTA 6 e quelli di Zelda Ocarina of Time Remake, una vera e propria vendetta a colpi di recensioni negative che ha trasformato il confronto tra due community in un putiferio. Come se non bastasse, a questa guerra di voti si sono aggiunte le segnalazioni di diversi creatori di contenuti, che a vario titolo hanno puntato il dito contro gli aspetti più delicati del kolossal open world.

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Aerei, manifestanti e furti d’auto nel mirino

Le contestazioni più diffuse ruotano attorno a tre punti precisi. Il primo riguarda gli aerei che non esplodono, un dettaglio che per molti giocatori sarebbe la prova di una scelta deliberata di evitare certe immagini. Il secondo tocca i manifestanti, che secondo alcune voci sarebbero protetti all’interno del gioco e quindi intoccabili. Il terzo, forse quello che ha acceso più discussioni, è legato alle presunte limitazioni ai furti d’auto, un’attività che rappresenta da sempre una componente centrale dell’esperienza nella serie.

Messe in fila, queste tre accuse hanno alimentato una narrazione piuttosto semplice da diffondere. L’idea di fondo è che Rockstar abbia voluto smussare gli spigoli della propria produzione più attesa, rinunciando a quella libertà che i fan associano al marchio. Una tesi che sui social ha trovato terreno fertile, complice proprio il clima già incandescente del review bombing e la velocità con cui video e post vengono condivisi senza troppe verifiche.

Cosa emerge dalle verifiche su GTA 6

Il punto è che le accuse sono state passate al setaccio una per una, e il quadro che ne esce è ben diverso da quello raccontato online. Le affermazioni sulla presunta censura di GTA 6 si rivelano in larga parte falsità, frutto di interpretazioni forzate o di vere e proprie bugie messe in circolazione per cavalcare l’onda della polemica. Anche l’etichetta di gioco woke, agitata da più parti come una bandiera, non trova riscontri concreti nelle accuse verificate.

Non si tratta quindi di difendere a prescindere il lavoro dello studio, ma di separare quello che accade davvero nel gioco da quello che viene raccontato nei video e nei thread più virali. Gli aerei, i manifestanti e i furti d’auto sono diventati simboli di una battaglia che ha poco a che vedere con il prodotto in sé e molto con la rabbia accumulata nelle settimane di attesa e nello scontro con i sostenitori di Zelda Ocarina of Time Remake.

Nel frattempo le accuse continuano a circolare, spinte da diversi creatori di contenuti che insistono sugli aspetti considerati più sensibili del colosso open world. Ed è proprio su aerei che non esplodono, manifestanti protetti e restrizioni ai furti di veicoli che si concentrano le principali contestazioni rivolte a GTA 6 dopo il suo debutto.

Fonte: TecnoAndroid