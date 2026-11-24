Google ha rivisto da cima a fondo la fotocamera integrata nell’app Gemini per Android, lo strumento che permette di aggiungere al volo un’immagine ai prompt. Il cambiamento si nota subito perché la vecchia schermata a tutto campo lascia il posto a un’interfaccia molto più curata, con animazioni fluide e uno spazio che si adatta all’uso.

Fino a poco tempo fa, toccando il pulsante “più” nella casella di testo, si apriva un mirino a schermo intero piuttosto anonimo, simile a quello di tante altre app. Quella vecchia interfaccia non è sparita del tutto. Rimane infatti in uso quando la fotocamera viene avviata dall’overlay di Gemini, cioè dal pannello che compare sopra le altre applicazioni.

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Un pannello che sale dal basso

Credits: TecnoAndroid

La novità vera riguarda la home dell’app e le singole conversazioni. Qui la nuova fotocamera di Gemini compare direttamente all’interno della pagina, sotto forma di pannello inferiore che si può trascinare verso l’alto con un gesto. L’animazione che accompagna il movimento è davvero ben riuscita e porta il mirino a occupare quasi tutto lo schermo, senza strappi e senza quella sensazione di passaggio brusco tra una schermata e l’altra.

Il risultato è un design quasi da bordo a bordo, che si estende perfino dietro la barra di navigazione del sistema. Un approccio lontanissimo da quello precedente, e il confronto tra le due versioni lo rende evidente a colpo d’occhio. Accanto al pulsante di scatto, sulla destra, trova posto un pulsante con tre puntini che si anima all’apertura e mostra i comandi per il flash e per passare alla fotocamera frontale. Dal lato opposto c’è un tasto per tornare indietro, anche se per chiudere tutto basta un semplice scorrimento verso il basso.

Il restyling ha debuttato prima su iOS, nell’app Gemini per iPhone, e adesso è arrivato su larga scala anche su Android. La distribuzione coinvolge sia il canale beta sia quello stabile, a partire dalla versione 17.76. Chi non vede ancora la nuova schermata può provare a forzare l’arresto dell’app Google per far comparire la novità.

Arrivano anche le GIF generate dall’intelligenza artificiale

L’aggiornamento della fotocamera segue di un giorno un’altra novità. Il 20 novembre 2026 Google ha introdotto nell’app la creazione di GIF, affidata al modello video Gemini Omni 1.2 Flash. Per usarla basta selezionare la voce GIF dal menu Formato oppure scrivere esplicitamente “Crea una GIF” nel prompt.

L’intento di Google è proporre un’alternativa alla classica ricerca della GIF giusta tra migliaia di risultati. Il messaggio scelto per il lancio invita a salutare le GIF in Gemini e a dire addio alla caccia a quella perfetta. Secondo l’azienda si può dare forma a qualsiasi animazione immaginabile, dagli effetti fotografici in loop ai meme divertenti, con movimenti fluidi e una qualità costante in ogni fotogramma.

Intanto l’app Gemini continua ad accumulare funzioni. Su Mac è arrivata la possibilità di usare il computer per controllare le applicazioni desktop. In sei Paesi è ora possibile assegnare gratuitamente i cosiddetti “compiti” all’assistente, mentre un’altra novità permette di inviare email e messaggi tramite Gemini, sia con Google Messaggi sia con iMessage.

Fonte: TecnoAndroid