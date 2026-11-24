Montare pannelli solari fissi sul tetto di un veicolo ha sempre significato scendere a compromessi tra la comodità in campeggio e la praticità su strada. Il nuovo portapacchi solare espandibile di DartSolar prova a risolvere proprio questo nodo con un’idea semplice. Durante il viaggio i pannelli restano chiusi e compatti, poi una volta parcheggiato il mezzo scorrono verso l’esterno fino a coprire una superficie decisamente più ampia.

Ogni modulo da 500 watt unisce tre pannelli da 170 watt. Uno resta fermo mentre gli altri due si estendono lateralmente in pochi secondi, almeno stando a quanto dichiara l’azienda. Da aperto il sistema arriva a circa 4,3 metri di larghezza. Da chiuso invece misura più o meno 147 per 61 centimetri con uno spessore di circa 7,6 centimetri, e il profilo esposto al vento si ferma intorno ai 3,8 centimetri di altezza.

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DartSolar: materiali, collegamenti e possibilità di espansione

Sul fronte costruttivo DartSolar ha scelto una struttura a strati. Le celle solari tagliate a metà sono rivestite in ETFE e poggiano su un supporto in fibra di vetro, il tutto racchiuso in un guscio di policarbonato montato su telaio in alluminio. L’energia esce da una porta XT60 e il collegamento può essere configurato in parallelo a 30 volt oppure in serie a 90 volt, a seconda dell’apparecchio che deve riceverla.

Secondo il produttore il sistema funziona con le stazioni di alimentazione portatili di EcoFlow, Jackery e Bluetti, anche se la configurazione precisa dipende dai requisiti di ingresso di ciascun dispositivo. Va detto che la power station non è inclusa e si acquista a parte. Un singolo modulo parte da 500 watt ma il progetto nasce per crescere nel tempo. Più unità si possono combinare per arrivare a 1.000 o 2.000 watt, una soluzione pensata per veicoli più grandi o esigenze energetiche maggiori. Chi compra può quindi cominciare con un solo pannello e aggiungere capacità più avanti invece di investire subito su un impianto completo.

Autonomia, peso e spazio da considerare

C’è poi il capitolo dell’autonomia per le auto elettriche, che va letto con un po’ di cautela. L’azienda parla di un contributo compreso tra 16 e 32 chilometri circa al giorno, ma si tratta di una stima in condizioni favorevoli e non di un risultato garantito. La produzione reale cambia in base alle ore di sole, al meteo, all’ombreggiatura, alla temperatura dei pannelli e alle perdite di conversione, senza contare l’efficienza del veicolo che riceve la carica. Non a caso il prodotto viene proposto soprattutto come fonte di energia fuori rete per batterie portatili, attrezzi da cantiere e alimentazione di emergenza, non come sostituto della ricarica dalla rete.

Anche il peso merita attenzione prima dell’acquisto. Un modulo pesa circa 20 chili e un’installazione con due unità su una berlina aggiunge circa 41 chili sul tetto, escluso il portapacchi stesso. Un carico del genere può influire sulla guida e deve rimanere entro il limite di carico massimo sul tetto previsto dal costruttore dell’auto. Pure l’ingombro da aperto è un fattore concreto, perché quei 4,3 metri richiedono uno spazio davvero libero. Parcheggi cittadini stretti o piazzole affollate limitano parecchio la possibilità di avvicinarsi alla potenza dichiarata.

Prezzo, consegne e pubblico di riferimento

I preordini sono già aperti anche se la data di spedizione non coincide tra le diverse pagine del prodotto. Il modulo da 500 watt parte da circa 1.150 euro con consegna gratuita. I materiali stampa di DartSolar indicano una finestra di consegna a dicembre 2026, mentre la pagina d’ordine attuale riporta una spedizione a metà gennaio. Conviene quindi verificare le tempistiche direttamente con l’azienda prima di procedere.

Il sistema ha più senso per campeggiatori, appassionati di vanlife, lavoratori all’aperto e chi punta sulla preparazione alle emergenze, persone che parcheggiano spesso sotto il sole diretto e usano già power station o batterie ausiliarie. Per i pendolari urbani che ricaricano a casa o alle colonnine pubbliche i conti tornano molto meno, perché prezzo d’acquisto, peso sul tetto, installazione e resa variabile giocano tutti contro la convenienza economica.

Fonte: TecnoAndroid