Crimson Desert, nuova patch 2.00.02 e demo gratis dal browser

Pearl Abyss non sta mollando la presa su Crimson Desert, e i fatti lo dimostrano meglio di qualsiasi comunicato: a pochi giorni dall’arrivo della versione Enhanced 2.0, lo studio sudcoreano ha già avviato la distribuzione di una nuova patch su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si chiama 2.00.02, pesa molto meno degli aggiornamenti precedenti e va a sistemare dettagli rimasti indietro dopo il grande intervento sul comparto narrativo. Insieme alla patch, però, è arrivata anche una novità che riguarda chi il gioco non lo ha ancora comprato.

Partiamo dalla manutenzione ordinaria, che poi tanto ordinaria non è. L’aggiornamento lavora soprattutto sulla sincronizzazione labiale di alcuni personaggi nelle scene introdotte proprio con Crimson Desert Enhanced, quelle sequenze rimesse mano da poco e che evidentemente avevano bisogno di una rifinitura. Un lavoro poco appariscente, certo, ma che in un gioco costruito attorno al racconto pesa parecchio sulla resa finale.

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Cosa cambia con la patch 2.00.02

Oltre alla parte estetica delle cutscene, la patch mette a posto un paio di problemi che qualcuno aveva segnalato sul campo. Il primo riguardava la piccola gru nella cava di Karin, che in certe condizioni diventava semplicemente inutilizzabile, bloccando di fatto l’interazione. Il secondo era una di quelle stranezze che fanno sorridere finché non capitano al momento sbagliato: dopo una collisione con un mercante ambulante il personaggio veniva costretto a scendere da cavallo, senza motivo apparente.

Nulla di epocale, insomma, ma è il ritmo a colpire. Pearl Abyss sta rilasciando correzioni a raffica, segno che il monitoraggio del post lancio è ancora molto attivo e che le segnalazioni degli utenti vengono raccolte in tempi rapidi. La versione Enhanced aveva già portato miglioramenti sostanziosi, non solo alla narrazione, e questi interventi successivi servono a limare quello che era rimasto fuori dal primo giro.

La demo che parte dal browser, senza scaricare nulla

La parte più interessante, però, arriva dal fronte commerciale. Lo studio ha annunciato una demo gratuita di Crimson Desert giocabile direttamente dal browser del computer, senza installare niente e senza aspettare download infiniti. Si aprono venti minuti di gioco nel mondo di Pywel, il tempo sufficiente per capire se il ritmo, il combattimento e l’atmosfera convincono oppure no.

Il funzionamento è quello tipico delle soluzioni in cloud: il gioco gira altrove, l’immagine arriva sullo schermo in streaming, e la qualità dell’esperienza dipende inevitabilmente da due fattori. La regione da cui ci si collega e la velocità della connessione internet, come ha precisato la stessa Pearl Abyss. Chi ha una linea lenta o si trova lontano dai server potrebbe notare qualche differenza rispetto alla versione installata in locale.

È una mossa che dice molto sulla strategia dello studio. Invece di puntare su un pacchetto da scaricare, con tutti gli attriti del caso, la scelta è quella di abbattere ogni barriera all’ingresso: basta un clic dal desktop e la prova parte. Venti minuti sono pochi, ma bastano per farsi un’idea di un titolo che ha costruito buona parte del suo appeal proprio sull’impatto visivo e sulla varietà delle situazioni.

Il quadro che ne esce è quello di un supporto continuo, tra correzioni rapide, contenuti rivisti e iniziative pensate per allargare il bacino di giocatori. La patch 2.00.02 è già in distribuzione su tutte e tre le piattaforme, mentre la demo via browser è disponibile per chiunque voglia mettere piede a Pywel senza spendere un euro.