ho. Mobile, 5G in tutte le offerte: come sbloccare i 2 Gbps

Dal 1° ottobre 2026 chi passa a ho. Mobile e sceglie una delle nuove offerte in 5G con velocità limitata a 60 Mbps o 30 Mbps può comunque spingere la connessione fino a 2 Gbps. Per farlo serve l’opzione ho. Il Turbo oppure il programma a pagamento ho.+, due strumenti che finora servivano soprattutto a portare il 5G alla massima velocità sulle tariffe in 4G.

Un po’ di contesto aiuta a capire meglio. Dal 1° gennaio 2026 l’operatore virtuale è un marchio commerciale gestito direttamente da Fastweb, che fa parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone e quindi anche del Gruppo Swisscom. Nato il 22 giugno 2018, il brand si rivolge solo al mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile. Oggi si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone, cioè l’ex Vodafone Italia, in 2G e 4G e dall’8 maggio 2024 anche in 5G fino a 2 Gbps in download.

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Fino a poco tempo fa le strade per accedere alla rete 5G con ho. Mobile erano poche. C’erano le offerte dedicate a partire da 9,99 euro al mese, oppure ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese, compresa anche nel programma ho.+ da 1,99 euro al mese.

Il nuovo listino e i diversi profili di velocità

Con il nuovo portafoglio riservato ai nuovi clienti, attivo dal 1° ottobre 2026, il 5G entra in tutte le offerte. Anche in quelle da 6,95 euro e 8,95 euro al mese, che però si fermano a 60 Mbps sia in download sia in upload, la stessa soglia prevista in 4G. Dai 9,95 euro al mese in su resta invece la piena velocità, quindi fino a 2 Gbps. A queste si aggiunge una nuova versione di ho. 5,95 100GB, che sfrutta un terzo profilo 5G con un tetto di 30 Mbps in entrambe le direzioni.

In pratica le opzioni a pagamento fanno ora un doppio lavoro. Da un lato portano il 5G Full Speed sulle offerte in 4G, dall’altro sbloccano la velocità sulle tariffe che il 5G lo includono già, passando da un massimo di 60 o 30 Mbps fino a 2 Gbps. Con le offerte senza limiti, con ho. Il Turbo o con ho.+ la velocità massima stimata arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, senza alcun freno rispetto a quanto previsto oggi in 5G da Fastweb + Vodafone.

Serve naturalmente uno smartphone compatibile e bisogna trovarsi sotto copertura 5G, altrimenti si naviga in 4G. Chi ha una nuova offerta limitata resta in 4G entro il proprio tetto, quindi 30 o 60 Mbps. Con le tariffe Full Speed, ho. Il Turbo o ho.+ la navigazione in 4G sale invece fino a 300 Mbps in download.

Come funzionano ho. Il Turbo e ho.+

Il programma ho.+, disponibile dal 12 gennaio 2023 a 1,99 euro al mese, apre un catalogo di sconti in partnership richiedibili ogni mese, come buoni carburante o riduzioni sulla spesa. Dentro ci sono anche tutti i vantaggi di ho. Il Turbo, cioè il 5G Full Speed e la rimozione del limite di velocità. L’opzione si può comunque attivare da sola, dal 26 settembre 2024, al costo di 1,29 euro al mese.

Dal 4 settembre 2025 entrambe possono essere aggiunte solo dai già clienti o comunque dopo l’attivazione dell’offerta. Il percorso passa dall’app ho. per Android e iOS, aprendo il menu “La mia offerta” per ho. Il Turbo oppure la sezione “Scopri ho.+” per il programma. Per ho.+ esiste anche il numero gratuito 192121, da chiamare direttamente dalla SIM su cui attivarlo.

L’attivazione di ho.+ avviene entro 48 ore dalla richiesta, nel momento in cui arriva l’SMS di conferma. Il canone mensile scatta dal primo rinnovo dell’offerta principale e viene scalato dal credito residuo, con un SMS di avviso due giorni prima. Se il credito non basta il servizio resta attivo per 4 giorni e, senza una ricarica, si disattiva da solo, con la possibilità di riattivarlo in seguito. Chi possiede più SIM può attivarlo su ciascuna, ma i benefici non si sommano. Il servizio è coperto anche dall’autoricarica, quindi il pagamento può avvenire in automatico.

Fonte: TecnoAndroid