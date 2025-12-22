HMD Pulse 2 Pro: lo smartphone economico con prestazioni sorprendenti

Un nuovo smartphone HMD, identificato con il nome in codice “Pearl”, ha fatto capolino su Geekbench. I dati rivelano un modello dotato di 4 GB di RAM e Android 15, confermando l’attenzione del brand verso la fascia economica. Il dispositivo monta un chip Unisoc, ma l’analisi dei dati mostra una sorpresa: la frequenza della CPU evidenzia due core a 1,82 GHz e sei core a 1,61 GHz, compatibile con il Unisoc T7250, e non con la serie T6xx a cui il codice “ums9230_6h10” potrebbe far pensare. La GPU rimane la Mali-G57, già vista nella serie Pulse originale, ma le prestazioni risultano leggermente superiori rispetto ai modelli precedenti. I punteggi Geekbench, pur modesti, segnalano un miglioramento concreto, suscitando curiosità su cosa questo dispositivo possa offrire nella vita reale.

Le indiscrezioni sul nuovo HMD Pulse 2 Pro trovano un possibile legame con il “Pearl”. La presenza di Android 15 e la configurazione hardware suggeriscono che il dispositivo testato possa essere una variante del prossimo lancio. La strategia di HMD sembra orientata a proporre soluzioni economiche senza rinunciare a prestazioni accettabili. Si apre una domanda: fino a che punto un dispositivo entry-level può mantenere aggiornamenti futuri senza limitazioni? La scelta di soli 4 GB di RAM potrebbe influenzare la compatibilità con Android 16, considerando le voci che indicano 6 GB come requisito minimo. L’eventuale lancio di modelli con 4 GB e 6 GB potrebbe segnare una svolta nelle opzioni disponibili per la fascia bassa del mercato.

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Implicazioni per il mercato economico e per l’HMD

Il ritorno di modelli da 4 GB arriva in un momento in cui il costo della RAM è in crescita, sollevando interrogativi sulle scelte di Google e dei produttori. Potrebbe Android 16 adattarsi ai dispositivi con memoria più contenuta? Se la risposta fosse positiva, HMD manterrebbe la sua capacità di offrire smartphone economici aggiornati senza compromessi significativi sulle funzionalità. Il “Pearl” indica una direzione precisa: garantire un’esperienza fluida con componenti bilanciati, prestazioni misurate e aggiornamenti software attuali. L’attenzione del brand verso i dettagli tecnici, dalle frequenze della CPU al quantitativo di RAM, potrebbe incidere sulla percezione della fascia economica, creando aspettative concrete tra chi cerca un device affidabile senza spese elevate.