Hisense conquista l’EcoVadis Platinum per il secondo anno consecutivo

Nell’1% delle aziende più sostenibili al mondo tra quelle valutate. È questa la posizione raggiunta da Hisense, che per il secondo anno consecutivo si aggiudica la Medaglia Platinum di EcoVadis, il massimo riconoscimento assegnato dalla piattaforma internazionale di rating della sostenibilità aziendale. Con un punteggio di 89 su 100, le attività produttive europee del Gruppo confermano un percorso ESG che va ben oltre l’adempimento normativo.

EcoVadis è una delle piattaforme di valutazione della sostenibilità più autorevoli a livello globale, e la sua metodologia non si limita a controllare caselle formali: esamina sistemi, politiche e risultati concreti alla base delle attività aziendali, offrendo una valutazione indipendente di come i criteri di sostenibilità vengano effettivamente integrati nelle decisioni quotidiane. In un contesto in cui il successo di un’impresa non si misura più solo attraverso fatturato e quota di mercato, ma anche attraverso la gestione dell’impatto ambientale, il supporto ai dipendenti e la collaborazione responsabile con i fornitori, questo tipo di valutazione esterna diventa un parametro di riferimento sempre più rilevante.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Gli investimenti dietro il punteggio

Il risultato di Hisense non è un dato isolato ma la conseguenza di un lavoro strutturato negli ultimi anni. Le attività produttive europee hanno rafforzato i sistemi di gestione ambientale ed energetica, ampliato la governance in materia di sostenibilità e migliorato la trasparenza attraverso una rendicontazione verificata da enti esterni indipendenti, estendendo inoltre requisiti di sostenibilità lungo l’intera catena di fornitura. Tra le iniziative più concrete figura l’installazione di 5,3 MW di capacità fotovoltaica presso il sito produttivo di Velenje, in Slovenia, insieme a progetti dedicati al riutilizzo dell’acqua nei processi industriali, all’incremento dell’uso di materiali riciclati e all’adozione di soluzioni di packaging completamente riciclabili. A questo si aggiungono programmi strutturati di due diligence sulla sostenibilità applicati a fornitori e partner commerciali.

Sul fronte delle certificazioni, Hisense può contare su standard internazionali come SA8000 per la responsabilità sociale, ISO 14001 per la gestione ambientale, ISO 50001 per la gestione dell’energia, la registrazione EMAS e una partecipazione attiva allo United Nations Global Compact, un portfolio di riconoscimenti che rafforza ulteriormente la credibilità del percorso intrapreso.

Gorenje, unico grande produttore con due Platinum consecutivi

Il dato che rende il risultato di quest’anno particolarmente significativo è la sua continuità. Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., il brand del Gruppo che ospita le attività produttive europee, si conferma l’unico grande produttore di elettrodomestici ad aver ottenuto il riconoscimento EcoVadis Platinum per due anni consecutivi, un primato che distingue Hisense dai principali competitor del settore.

Come ha commentato Hanson Han, CEO di Hisense Europe, ricevere la Medaglia Platinum per il secondo anno di fila dimostra come gli impegni di lungo periodo possano tradursi in risultati concreti e misurabili. La sostenibilità, ha sottolineato, richiede oggi la stessa disciplina di qualsiasi altra priorità aziendale: obiettivi chiari, dati affidabili, governance solida ed esecuzione coerente.