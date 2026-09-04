Folletto VK7s Titanium: il nuovo aspirapolvere Vorwerk senza fili

Con Folletto VK7s Titanium, Vorwerk Italia porta sul mercato una nuova versione del suo sistema di pulizia senza fili, riconoscibile a colpo d’occhio per la finitura color titanio che non riguarda soltanto il corpo dell’aspirapolvere ma si estende ad accessori e spazzole. L’azienda tedesca, attiva dal 1883 e storicamente legata alla vendita tramite consulenti diretti, inserisce il modello in una strategia battezzata «The Art of Clean», dove la pulizia domestica viene raccontata come gesto estetico prima ancora che pratico.

Sotto la nuova veste, però, l’impianto tecnico resta quello già noto della gamma. Il motore arriva fino a 400W in modalità Power Boost, l’autonomia dichiarata tocca un’ora e il livello sonoro si ferma a 78 decibel, dato che Vorwerk presenta come garanzia di silenziosità nell’uso quotidiano. Il manico rotante e il peso contenuto vengono indicati come accorgimenti pensati per la maneggevolezza, mentre un display LED e un’app disponibile per iOS e Android tengono d’occhio lo stato del sacco filtro Filtrello e l’usura delle spazzole.

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Un sistema costruito attorno alla spazzola EB7s

L’elemento più interessante del lancio non è il singolo apparecchio, ma l’ecosistema che gli ruota intorno. Alla base c’è la spazzola elettrica multifunzione EB7s, che secondo l’azienda riconosce da sola il tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti, e adatta velocità e potenza con un tempo di transizione dichiarato inferiore al secondo. Attorno a questa base si muove una famiglia di accessori dedicati, ciascuno con un compito preciso.

La Pulilava SP7s aspira e lava i pavimenti in un unico passaggio, la spazzola PB7s si occupa della pulizia profonda di divani, poltrone e materassi. Poi ci sono i pezzi più piccoli, con nomi che negli anni sono diventati familiari a chi conosce il marchio: Libellula per tessuti e sedute in pelle, Tucano per fessure e superfici irregolari, Pellicano per gli interstizi più stretti.

Il cuore del sistema rimane il Filtrello, il sacco filtro che identifica Folletto da decenni. Nella versione aggiornata monta un filtro HEPA che, stando ai dati forniti, cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron. Una prestazione che è valsa al sistema la certificazione TÜV NORD come prodotto indicato per chi soffre di allergie. Sul fronte ambientale, Vorwerk dichiara materiali riciclabili al 100%, un Filtrello composto per oltre l’80% da materiali riciclati e imballi in cartone riciclato all’80%.

Estetica come leva commerciale in un mercato affollato

Il posizionamento di VK7s Titanium merita qualche riga in più rispetto al comunicato. In Italia Folletto è un marchio associato alla vendita diretta porta a porta, con listini che collocano i suoi aspirapolvere ben sopra la media del segmento cordless, dove si muovono Dyson, Rowenta, Miele e diversi marchi cinesi arrivati negli ultimi anni con prodotti tecnicamente confrontabili e prezzi più bassi.

In questo quadro l’operazione somiglia più a una differenziazione percettiva che a un salto tecnologico vero e proprio. Motore, autonomia e rumorosità non si discostano in modo sostanziale dalla gamma precedente, mentre la comunicazione punta quasi tutto sulla finitura e sull’idea di elettrodomestico come complemento d’arredo. Il titanio, va detto, è un riferimento estetico e non il metallo effettivo, come precisa lo stesso comunicato.

Non è una mossa isolata. Diversi produttori di piccoli elettrodomestici hanno seguito la stessa strada negli ultimi anni, giocando su varianti cromatiche premium, materiali percepiti come pregiati e packaging curato per sostenere fasce di prezzo più alte in un mercato dove la componente tecnologica pura si è ormai livellata verso il basso. Una tendenza già vista altrove nell’elettronica di consumo, dagli smartphone agli apparecchi da cucina.

Sul riconoscimento automatico delle superfici e sul monitoraggio via app mancano elementi di confronto diretto con i modelli precedenti, così come manca qualsiasi indicazione di prezzo. Vorwerk non ha comunicato nemmeno la data di disponibilità sul mercato italiano né il canale di vendita, anche se la rete di consulenti diretti rimane storicamente il principale punto di contatto con la clientela. Il lancio arriva dopo un 2025 chiuso dal gruppo, che comprende anche il robot da cucina Bimby, con un fatturato consolidato di 3,6 miliardi di euro e una presenza in oltre 60 paesi.