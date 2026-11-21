Il Black Friday partito in anticipo porta con sé una proposta interessante per chi sogna uno schermo enorme in salotto. Hisense 75U79S PRO, televisore con pannello MiniLED 4K da 75 pollici e frequenza di aggiornamento a 165 Hz, è sceso a 799€ su Amazon. Si tratta del minimo storico segnalato per questo modello, che appartiene alla gamma 2026 del marchio e che punta a coprire un po’ tutte le esigenze di chi guarda film, serie e sport sul grande schermo.

Non stiamo parlando di un televisore qualunque piazzato in vetrina con uno sconto di facciata. Il modello di Hisense mette insieme diverse caratteristiche che di solito si trovano sparse tra prodotti differenti, e lo fa in un formato che domina la parete. Il fatto che il prezzo sia arrivato al punto più basso mai registrato per questa TV rende la promozione ancora più degna di attenzione, soprattutto per chi stava aspettando il momento giusto prima di cambiare apparecchio.

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Cosa offre il televisore Hisense da 75 pollici

Il cuore del prodotto è chiaramente il pannello MiniLED con risoluzione 4K, abbinato a una frequenza di 165 Hz. Una cifra del genere, su un televisore di queste dimensioni, colpisce subito e lascia intendere quanta attenzione sia stata dedicata alla fluidità delle immagini in movimento. Accanto allo schermo c’è poi un trattamento antiriflesso, pensato per rendere la visione più godibile anche in ambienti luminosi, dove la luce che entra dalle finestre spesso disturba parecchio.

Sul fronte dell’immagine il televisore supporta i principali formati HDR, un dettaglio che fa la differenza quando si guardano contenuti pensati per sfruttare al meglio contrasto e luminosità. Non manca nemmeno una parte audio curata con attenzione. Hisense ha infatti integrato un sistema 2.1.2 calibrato da Devialet, nome che chi segue il mondo dell’audio conosce bene. Praticamente il pacchetto non si limita al solo schermo ma prova a offrire un’esperienza completa, senza costringere subito chi lo acquista a investire in una soundbar separata.

Messe tutte insieme, queste caratteristiche disegnano il profilo di un apparecchio pensato per diventare il centro del soggiorno. Il formato da 75 pollici, la frequenza elevata, il supporto HDR e l’audio firmato Devialet compongono una scheda tecnica che si fa notare all’interno della gamma 2026 del produttore.

Il prezzo su Amazon e il confronto con il passato

Veniamo alla parte che interessa di più a chi tiene d’occhio il portafoglio. Amazon propone Hisense 75U79S PRO a 799€ e mette a confronto questa cifra con un prezzo mediano di 1.149€. La differenza è di 350€, che corrisponde a circa il 30% in meno rispetto al valore di riferimento indicato dalla piattaforma. Uno sconto di questa portata, su un televisore così grande, non passa certo inosservato.

L’inserzione riporta inoltre il prezzo più basso degli ultimi 90 giorni, un’informazione utile per capire quanto sia vantaggiosa la cifra attuale rispetto all’andamento recente. Detto in modo semplice, chi acquista ora paga meno di quanto avrebbe speso in qualsiasi momento degli ultimi tre mesi. Il fatto che si tratti anche del minimo storico segnalato per il modello rafforza ulteriormente questa lettura.

L’offerta è stata segnalata il 17 novembre 2026 a 799€, proprio in corrispondenza del minimo storico registrato per questo televisore. Come sempre accade con le promozioni legate al Black Friday, prezzo e disponibilità possono variare nel corso del tempo.

Fonte: TecnoAndroid