Whoop entra ufficialmente in Formula 1 con un accordo globale della durata di quattro anni e diventa partner ufficiale del campionato per i dispositivi indossabili dedicati a salute e fitness. La parte più interessante però riguarda chi segue le gare da casa, perché dal 2027 i dati biometrici dei piloti arriveranno direttamente sugli schermi durante le trasmissioni televisive, offrendo uno sguardo inedito su ciò che succede dentro l’abitacolo.

Prima ancora della televisione c’è un traguardo regolamentare per nulla scontato. Il tracker dell’azienda è infatti il primo dispositivo indossabile pensato per il grande pubblico ad aver ottenuto l’approvazione della FIA per l’utilizzo in gara. In pratica i piloti potranno tenerlo addosso durante una competizione vera e propria, e il debutto è già fissato per il Gran Premio di Las Vegas in programma questo fine settimana.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Battito e stress in diretta TV grazie a Whoop Live

Il cambiamento di maggior peso arriverà comunque nel 2027. In quell’anno la Formula 1 inserirà nelle proprie dirette, attraverso Whoop Live, i parametri fisiologici in tempo reale dei piloti che sceglieranno di aderire al progetto. A chiarire nel dettaglio cosa vedranno gli spettatori è Will Ahmed, fondatore e amministratore delegato dell’azienda. Sullo schermo compariranno la frequenza cardiaca live, le zone cardiache e il livello di stress momento per momento, quest’ultimo calcolato tramite la variabilità della frequenza cardiaca.

Anche il modo in cui il sensore viene indossato è stato pensato su misura per le corse. Il dispositivo si posiziona sul bicipite e trova spazio dentro una manica ignifuga progettata appositamente per questo impiego, una soluzione che permette di portarlo in pista senza rinunciare alla protezione richiesta in gara.

Il ragionamento di Ahmed parte da una constatazione piuttosto semplice. Finora il pubblico ha potuto contare su un accesso straordinario ai dati delle monoposto, ma ha avuto una visibilità molto limitata su quanto una gara pesi davvero su chi sta al volante. Il primo nome confermato tra i partecipanti è quello di Liam Lawson, pilota della Racing Bulls, mentre gli altri non sono ancora stati resi noti. Ahmed ha precisato che tutto avverrà con il consenso dei piloti coinvolti e che le informazioni raccolte verranno condivise anche con i rispettivi team.

Viaggi, sonno e recupero: una partnership che va oltre il circuito

La collaborazione non si esaurisce con le immagini trasmesse in TV. L’intesa prenderà in esame anche il modo in cui viaggi, sonno e recupero influenzano piloti e personale delle squadre, quindi tutto quel lavoro che si svolge dietro le quinte e che raramente finisce sotto i riflettori. Un aspetto meno spettacolare rispetto al battito cardiaco in diretta, ma che riguarda da vicino la quotidianità di chi vive il campionato dall’interno.

Per Whoop, del resto, il legame con il motorsport non nasce adesso. Il nuovo accordo si aggiunge a quello già firmato con la Scuderia Ferrari lo scorso gennaio, e con questa operazione il marchio diventa anche partner ufficiale per i dispositivi indossabili della F1 Academy, la categoria che affianca il circus principale.

Nemmeno l’esperienza televisiva rappresenta una novità assoluta per l’azienda. Il nome di Whoop è infatti già comparso nelle trasmissioni del PGA Tour e in quelle di grandi corse ciclistiche come il Giro d’Italia e il Tour de France.

Fonte: TecnoAndroid