Le schede di memoria false sono un problema più diffuso di quanto si possa pensare, e il pericolo non si ferma alla scarsa qualità del prodotto. In gioco ci sono i dati archiviati, cioè foto, video e file che rischiano di sparire senza preavviso. Per capire la portata del fenomeno conviene partire dai numeri di un mercato che, nonostante l’età, continua a muovere volumi enormi.

Un mercato enorme che attira i falsari

Nel 2025 queste piccole memorie hanno festeggiato il 25esimo anniversario dal loro debutto commerciale, e si stima che da allora ne siano state vendute oltre 12 miliardi di unità. Una cifra impressionante, che racconta bene quanto siano entrate nelle abitudini quotidiane di milioni di persone. È vero che i dispositivi di più recente fabbricazione potrebbero non avere più uno slot dedicato. Eppure le schede SD, micro SD e CFexpress restano molto diffuse e vengono usate per espandere la capacità di archiviazione e la memoria di pc, smartphone, console di gioco, fotocamere digitali e droni.

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Proprio questa popolarità le rende un bersaglio appetibile. Un settore ancora così vivace nasconde infatti parecchie insidie per chi deve acquistarle, e non è affatto raro imbattersi in esemplari contraffatti. Il punto è che non si parla soltanto di accessori economici di bassa fattura o di imitazioni grossolane dei marchi più celebri, quelle che si riconoscono a colpo d’occhio dalla confezione o dalla stampa sbiadita del logo. Le schede di memoria contraffatte più subdole sono veri e propri dispositivi modificati nel firmware, pensati per ingannare sia gli utenti sia gli strumenti in cui vengono inserite. Ed è qui che la faccenda si complica, perché a prima vista il prodotto sembra funzionare in modo del tutto normale. Il telefono la riconosce, la fotocamera la accetta, il computer la legge senza segnalare anomalie. Nessun campanello d’allarme suona al momento dell’acquisto o del primo utilizzo.

Come funziona la manomissione del firmware

Il meccanismo alla base di queste truffe è ormai consolidato e ha un obiettivo preciso: far credere al sistema operativo che la scheda abbia uno spazio di archiviazione superiore a quello reale. In pratica il firmware alterato funziona come una sorta di carta d’identità falsificata, che dichiara numeri diversi da quelli effettivi.

Quando la manomissione è fatta bene, una scheda SD o micro SD inserita in uno smartphone, in una fotocamera o in un PC riesce a comunicare una capienza fittizia. Il dispositivo può quindi mostrare 128 o 256 GB, o addirittura 1 TB, mentre in realtà lo spazio disponibile per salvare i file si ferma a 8 o 16 GB. La differenza è enorme, e soprattutto invisibile finché non si comincia a riempire davvero la memoria.

Il rischio concreto, come suggerisce lo stesso problema, è quello di perdere i dati. L’utente crede di avere a disposizione tutto lo spazio indicato e continua a salvare contenuti, ignaro del fatto che la capacità effettiva è soltanto una frazione di quella dichiarata. Una situazione particolarmente delicata per chi usa queste memorie su fotocamere digitali e droni, dove spesso si registrano contenuti difficili o impossibili da ripetere.

Per questo diventa fondamentale riconoscere le schede di memoria false prima di affidare loro qualcosa di importante. Il dispositivo, ingannato dal firmware manomesso, continuerà a segnalare come disponibile uno spazio che di fatto non esiste, mostrando una capacità di 128, 256 GB o persino 1 TB su una scheda che ne può contenere appena 8 o 16.

Fonte: TecnoAndroid