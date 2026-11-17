Per chi cerca una dash cam economica ma con qualche funzione in più rispetto ai modelli di base, il Black Friday porta su Amazon un’occasione piuttosto interessante. La 70mai M310 Plus, telecamera da cruscotto che registra fino a 1620P e integra modalità parcheggio e visione notturna, scende infatti da 59,99 a 39,99 euro. Sono venti euro in meno che su un prodotto di questa fascia fanno una differenza tutt’altro che trascurabile.

Il taglio corrisponde a circa il 33% rispetto al prezzo pieno e porta il dispositivo sotto la soglia dei quaranta euro, una cifra che rende la spesa decisamente più leggera per chi non ha mai installato una videocamera in auto. A completare il quadro c’è anche la connettività WiFi, una caratteristica che in questa fascia di prezzo non sempre si dà per scontata e che rende la gestione dei filmati più comoda rispetto ai modelli che costringono a estrarre la scheda di memoria ogni volta.

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Cosa offre la 70mai M310 Plus

Il primo dato da guardare è la risoluzione. La registrazione arriva fino a 1620P, un valore che si colloca sopra il classico Full HD e che permette di ottenere immagini più dettagliate. In una telecamera da auto questo aspetto conta parecchio, perché la nitidezza del video è ciò che consente di distinguere meglio elementi come una targa o la dinamica di un incidente quando serve rivedere quanto accaduto sulla strada.

Poi c’è la visione notturna, pensata per mantenere una buona leggibilità delle riprese anche quando la luce scarseggia. Chi guida spesso la sera o percorre strade poco illuminate sa bene quanto le condizioni di guida cambino col buio, e una dash cam che continua a registrare in modo utilizzabile anche in quei momenti diventa molto più utile di una che funziona bene soltanto di giorno.

La modalità parcheggio è un’altra delle funzioni che caratterizzano questo modello. Come suggerisce il nome, entra in gioco quando l’auto è ferma e serve a tenere d’occhio il veicolo anche in sosta, situazione in cui urti e piccoli danni capitano più spesso di quanto si pensi, magari mentre il proprietario è lontano.

Il WiFi, infine, consente di collegare la videocamera senza cavi. Di norma questo tipo di connessione viene sfruttato per consultare e scaricare le registrazioni direttamente da smartphone, evitando passaggi scomodi e rendendo più immediato l’accesso ai filmati quando servono davvero.

Il prezzo per il Black Friday su Amazon

Messe insieme, queste caratteristiche disegnano un dispositivo che punta sulla sostanza più che sugli effetti speciali. La 70mai M310 Plus non promette funzioni avveniristiche ma copre gli aspetti che contano di più per una telecamera da cruscotto, cioè una buona qualità video, riprese leggibili anche di notte e sorveglianza dell’auto parcheggiata.

È proprio il rapporto tra dotazione e costo a rendere l’offerta degna di nota. Con lo sconto del Black Friday il prezzo passa da 59,99 a 39,99 euro, con un risparmio di venti euro sul listino. La promozione è disponibile su Amazon, dove la dash cam di 70mai viene proposta a 39,99 euro con registrazione fino a 1620P, modalità parcheggio, visione notturna e connettività WiFi.

Fonte: TecnoAndroid