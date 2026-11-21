Con uno spessore di appena sei millimetri, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W si distingue da qualsiasi altro accessorio di ricarica portatile oggi in commercio, e proprio in questi giorni ha raggiunto il suo minimo storico su Amazon a 39,99 euro. Un dato che fa quasi sorridere se messo accanto ai classici power bank, voluminosi e pesanti, che finiscono per occupare mezza tasca. Le misure parlano chiaro: 98,5 × 71,5 × 6 mm, con un peso che oscilla tra i 98 e i 110 grammi. Si tratta di un accessorio magnetico compatibile con lo standard MagSafe che cambia parecchio il modo di intendere la portabilità, e il prezzo attuale è il più basso mai registrato da quando il prodotto è arrivato sul mercato.

Il power bank che sparisce in tasca grazie alle celle al silicio carbonio

Dietro un profilo così sottile c’è una scelta tecnica precisa. Il dispositivo sfrutta infatti le celle al silicio carbonio, una soluzione che consente di immagazzinare la stessa quantità di energia in uno spazio decisamente più contenuto rispetto alle batterie tradizionali. Il risultato è una capacità di 5000 mAh, pari a 18,58 Wh di energia nominale, racchiusa in un corpo che ricorda più una carta di credito un po’ spessa che un vero caricatore esterno.

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La scocca è realizzata in lega di alluminio ed è disponibile in diverse colorazioni, tra cui l’elegante versione Argento protagonista dell’offerta. Il lato che poggia sullo smartphone è invece in fibra di vetro, materiale scelto per assicurare un aggancio magnetico stabile e preciso. Sul fronte della ricarica il power bank Xiaomi arriva fino a 15 W in modalità wireless e fino a 22,5 W via cavo USB C. È anche possibile alimentare due dispositivi contemporaneamente, uno appoggiato sulla superficie magnetica e l’altro collegato tramite cavo.

Gli aspetti più interessanti si possono riassumere così: lo spessore di soli 6 mm, il più sottile della categoria, un peso contenuto che lo rende adatto a essere portato ovunque ogni giorno e la ricarica doppia simultanea. A questo si aggiungono l’omologazione per il trasporto aereo, possibile perché l’energia nominale resta ben sotto la soglia dei 100 Wh, e il supporto alla ricarica pass through.

Qualche limite c’è e va segnalato. Pur offrendo funzioni equivalenti, l’accessorio non può vantare certificazioni ufficiali MagSafe o Qi. Inoltre la velocità di ricarica sugli iPhone si ferma a 7,5 W, mentre con gli smartphone Xiaomi compatibili si raggiungono i 15 W pieni. Sono dettagli che però non intaccano più di tanto il valore complessivo di un prodotto pensato per chi cerca leggerezza senza rinunciare a prestazioni concrete, sufficienti a estendere l’autonomia del telefono di diverse ore quando si è fuori casa.

Prezzo in calo e convenienza in crescita, i dettagli dell’offerta

Al lancio Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W aveva un prezzo di listino di 59,99 euro, sia nella colorazione Black sia in quella Silver. Oggi su Amazon la variante Argento si trova a 39,99 euro, una cifra che rappresenta il prezzo più basso visto finora. Lo sconto è del 33%, un risparmio tangibile per un accessorio che punta molto sulla qualità costruttiva e sul design.

Il caricatore portatile è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi gli abbonati Prime possono contare anche sulla spedizione gratuita. Chi preferisce una tinta più classica può stare tranquillo, perché anche la colorazione nera risulta disponibile allo stesso prezzo scontato di 39,99 euro invece di 59,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid