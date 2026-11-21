Samsung Galaxy Z Fold8 scende ancora di prezzo e su Amazon tocca il suo minimo storico proprio nella settimana del Black Friday. Il pieghevole, che a listino costa 2.099 euro, viene proposto a 1.459 euro nella versione da 256GB, venduto e spedito direttamente da Amazon nelle colorazioni Lavender e Bianco. Un ribasso del genere su un top di gamma pieghevole lanciato da poco si vede raramente, tanto più se si considera che si tratta del modello più leggero mai realizzato nella serie Fold.

Bastano pochi numeri per inquadrarlo: 201 grammi di peso, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 4800 mAh. Con questo taglio di prezzo il pieghevole diventa decisamente più accessibile, e il risparmio rispetto al listino è tutt’altro che simbolico.

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Galaxy Z Fold8, un pieghevole leggero con l’anima da tablet

La novità più evidente di questa generazione riguarda il formato. Samsung mette da parte il rapporto stretto e allungato dei modelli precedenti e punta su un design wide, con display esterno in 10:16 e schermo interno in 4:3. È una scelta pensata per chi guarda video, legge documenti o lavora con più finestre aperte nello stesso momento. Da aperto il dispositivo si avvicina parecchio all’esperienza di un tablet, mentre da chiuso conserva l’ingombro contenuto di un normale smartphone.

Il pannello principale di Galaxy Z Fold8 è un Dynamic AMOLED 2X che arriva a 120Hz di refresh rate con risoluzione QXGA+, quindi colori brillanti e grande fluidità in ogni situazione. Lo schermo esterno WUXGA+ consente invece di gestire notifiche e operazioni veloci senza dover aprire il telefono. Sul fronte della resistenza c’è un doppio strato di titanio, abbinato a uno strato antiurto collocato sotto il display, una struttura progettata per reggere bene nel tempo.

All’interno lavora il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, chip a 3 nanometri che spinge fino a 4,74GHz ed è ottimizzato per l’intelligenza artificiale e per il multitasking più intenso. Lo affiancano 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, di cui circa 222,9GB effettivamente disponibili per l’utente. Un abbinamento solido per chi usa lo smartphone soprattutto come strumento di produttività.

Sul piano software merita una menzione Now Nudge, la funzione che suggerisce azioni contestuali sfruttando entrambi gli schermi, insieme alle funzionalità Galaxy AI integrate nel sistema. Il reparto fotografico si affida a una doppia fotocamera da 50MP più 50MP, mentre la batteria da 4800mAh garantisce un’autonomia adeguata a un display così generoso. E tutto questo sta in appena 201 grammi, il peso più contenuto mai raggiunto da un Fold di Samsung.

Sconto record su Galaxy Z Fold8 per il Black Friday

Il prezzo ufficiale di Galaxy Z Fold8 da 256GB in colorazione Lavender è fissato a 2.099 euro, ma su Amazon il dispositivo è disponibile a 1.459 euro. Lo sconto è del 31% e corrisponde a un risparmio diretto di 640 euro. La cifra è persino più bassa rispetto alla promozione partita dalla mezzanotte del 19 novembre, che aveva già portato il pieghevole a 1.599 euro.

Si tratta del minimo storico per questo modello da quando è arrivato sul mercato, un’occasione concreta per chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa il pieghevole di punta di Samsung. Nell’offerta sono compresi anche i 3 anni di garanzia ufficiale Samsung, un valore aggiunto non da poco su un dispositivo di questa fascia.

Fonte: TecnoAndroid