Google Vids si arricchisce di una novità che punta a semplificare parecchio la produzione di contenuti: da oggi chiunque possieda un account Google personale può creare il proprio avatar digitale e inserirlo nei video senza spendere un centesimo. Google prosegue così nell’ampliamento delle funzioni del suo strumento dedicato alla creazione di filmati e lo fa con un’aggiunta che tocca proprio il passaggio più impegnativo per molti utenti, cioè quello di mettersi davanti all’obiettivo.

Il concetto alla base è piuttosto semplice. Invece di sistemare luci, inquadratura e microfono per registrarsi, si genera una versione animata di sé stessi che parla al proprio posto. La fase di ripresa, in pratica, viene saltata del tutto e lascia spazio a un alter ego virtuale capace di presentare contenuti, spiegare un progetto o accompagnare una presentazione con il volto e la voce del titolare dell’account.

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Come funziona l’avatar digitale di Google Vids

La creazione del gemello digitale passa dallo smartphone. Il procedimento prevede una scansione avviata tramite QR code, attraverso la quale il sistema raccoglie le informazioni necessarie per riprodurre sia l’aspetto fisico sia la voce della persona. Il risultato è una figura animata che dovrebbe somigliare il più possibile all’originale, tanto nei tratti quanto nel modo di parlare.

Una volta completata la procedura, l’avatar viene salvato all’interno del progetto Vids e resta disponibile per ogni scena successiva. Non serve quindi ricrearlo ogni volta da zero, un dettaglio che rende la funzione molto più pratica per chi lavora su filmati composti da più sezioni. Il funzionamento quotidiano è altrettanto immediato perché basta scrivere il testo che si desidera far pronunciare e sarà la controparte virtuale a occuparsi di “recitarlo” all’interno del video. Sul fronte della sicurezza Google ha voluto mettere qualche paletto. Gli avatar risultano legati all’account e possono riprodurre esclusivamente le sembianze del suo proprietario. In altre parole non è possibile generare il clone di un’altra persona partendo dal proprio profilo, una scelta che secondo l’azienda dovrebbe limitare eventuali usi impropri dello strumento.

Disponibilità e limiti della nuova funzione

La novità è già attiva e accessibile da desktop all’indirizzo vids.new, quindi chi vuole provarla può farlo fin da subito senza attendere aggiornamenti o distribuzioni graduali. Per chi realizza contenuti con l’intelligenza artificiale su Google Vids si tratta di un’aggiunta da seguire con attenzione, dato che poter contare su un avatar personale sempre pronto all’uso modifica in modo sensibile il flusso di lavoro rispetto alla necessità di registrarsi a ogni nuovo progetto.

Il cambiamento riguarda soprattutto i tempi. Scrivere un copione e affidarlo alla propria versione animata richiede molto meno sforzo rispetto all’organizzazione di una ripresa vera e propria, con tutte le prove e le correzioni che di solito comporta. E la possibilità di riutilizzare lo stesso personaggio in più scene contribuisce a mantenere una certa coerenza visiva lungo tutto il filmato.

Resta però un limite evidente, legato alla qualità del risultato finale. L’efficacia di questo strumento dipende in larga misura da quanto l’avatar riesca a risultare credibile agli occhi di chi guarda, perché un volto o una voce poco naturali rischiano di compromettere l’intero video. Su questo aspetto Google non ha ancora mostrato al grande pubblico esempi davvero convincenti.

Fonte: TecnoAndroid