Trovare una Smart TV da 75 pollici con pannello QLED e frequenza di aggiornamento a 144Hz a metà prezzo non capita tutti i giorni. Eppure è proprio quello che succede con Hisense 75E7S PRO, che su Amazon scende da un listino di 1.299€ a soli 649€. Si tratta di uno sconto del 50% che porta un televisore di fascia medio alta a una cifra quasi inattesa, soprattutto per chi sogna un vero home theater in salotto senza spendere una fortuna.

Le ragioni per guardarlo con attenzione non si fermano al cartellino. Il modello mette sul piatto il supporto al Dolby Vision IQ e all’HDR10+, insieme a una serie di funzioni pensate apposta per il gioco ad alte prestazioni. Un pacchetto piuttosto completo che, a questa cifra, merita di essere analizzato con calma.

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Pannello QLED e 144Hz nativi, un televisore pensato anche per il gaming

Dietro la sigla Hisense 75E7S PRO c’è un pannello QLED Direct LED da 75 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, cioè 3840 x 2160 pixel. La tecnologia Quantum Dot lavora sulla resa cromatica e restituisce colori vividi e brillanti. Il dettaglio che fa davvero la differenza però è un altro, ovvero il refresh rate a 144Hz nativi. Su uno schermo di queste dimensioni è una caratteristica piuttosto rara e rende il televisore particolarmente appetibile per chi passa molte ore con il controller in mano.

Sul fronte dell’HDR la dotazione non lascia scoperto quasi nulla. Ci sono Dolby Vision IQ e Dolby Vision Gaming, poi HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG e HDR10+ Gaming. Nella pratica il TV regola l’immagine in automatico in base alla luce presente nella stanza, così i contrasti restano bilanciati sia durante il giorno sia la sera. A occuparsi dell’elaborazione video è il motore Hi View Engine con 4K AI Upscaling, mentre per l’audio c’è il supporto al Dolby Atmos, che promette un ascolto decisamente coinvolgente.

Chi gioca troverà specifiche di tutto rispetto. Il televisore offre quattro porte HDMI 2.1 con eARC e la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro. L’input lag resta sotto i 7ms in 4K a 120Hz e non manca una Native 144Hz Game Mode dedicata, pensata per sfruttare al massimo la frequenza del pannello.

Il sistema operativo è VIDAA U9.5, che dà accesso a oltre 1.000 app e supporta AirPlay 2. A bordo c’è anche il controllo vocale con Alexa integrato, mentre i canali italiani arrivano tramite Lativù 4K. La connessione WiFi copre sia la banda 2.4G sia quella 5G, una combinazione utile per uno streaming fluido e senza interruzioni.

Qualche limite naturalmente c’è. La retroilluminazione Direct LED non garantisce lo stesso controllo della luminosità dei pannelli Mini LED o OLED, e la classe energetica E non è certo tra le più efficienti in circolazione. Considerato il prezzo richiesto, restano comunque compromessi tutto sommato accettabili.

Un risparmio di 650€ sul prezzo di listino

Il prezzo ufficiale di Hisense 75E7S PRO è fissato a 1.299€, ma al momento su Amazon il televisore si porta a casa con 649€. Il risparmio netto è di 650€, pari esattamente al 50% del valore di partenza. Una cifra che rende questo TV da 75 pollici con schermo QLED e 144Hz molto competitivo rispetto alla media di mercato per prodotti con caratteristiche simili.

La promozione è attiva sullo store Amazon.it. Il prezzo di questo modello però ha sempre mostrato una certa variabilità nel tempo, per cui non è possibile sapere fino a quando resterà disponibile l’offerta a 649€.

Fonte: TecnoAndroid