La COP31 si è chiusa senza un accordo finale, e non succedeva dal 2009. Il fallimento dei negoziati sul clima arriva proprio mentre il pianeta mette a segno un nuovo record di temperatura globale, una coincidenza che rende la fumata nera ancora più pesante da digerire. Da un lato i termometri continuano a salire, dall’altro i governi riuniti al tavolo non sono riusciti a trovare una linea comune.

Eppure il quadro non è fatto solo di ombre. Mentre la diplomazia internazionale si inceppa, molti Paesi spingono sull’energia pulita con più decisione e a un ritmo più sostenuto, e intanto le loro economie crescono. Due tendenze che viaggiano in direzioni opposte e che vale la pena guardare con attenzione.

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Un vertice sul clima senza intesa

Chiudere una conferenza sul clima a mani vuote non è un dettaglio tecnico. Le trattative sul clima servono proprio a mettere nero su bianco impegni condivisi, e quando manca il documento finale viene meno anche il segnale politico che tutti si aspettano. Con la COP31 questo segnale non è arrivato e il dato storico pesa parecchio, perché per trovare un precedente simile bisogna tornare indietro fino al 2009.

In tutti gli anni successivi, pur tra compromessi faticosi e testi spesso giudicati deboli, i negoziati erano comunque approdati a una qualche forma di intesa. Questa volta invece no. Si tratta a tutti gli effetti di una battuta d’arresto internazionale, e il fatto che sia maturata in un momento così delicato le dà un peso ancora maggiore.

Il termometro continua a salire

A rendere il contesto più teso c’è appunto il record di temperatura globale registrato nello stesso periodo in cui si consumava lo stallo dei colloqui. Un primato che nessuno avrebbe voluto vedere e che fotografa in modo piuttosto crudo lo scarto tra quello che accade nell’atmosfera e quello che succede nelle sale delle trattative.

Il contrasto salta all’occhio anche a chi non segue da vicino le politiche climatiche. Il riscaldamento non aspetta i tempi della diplomazia e ogni nuovo picco rende più evidente quanto conti trovare risposte comuni. Proprio per questo l’assenza di un accordo alla COP31 è stata percepita come un passo indietro, arrivato nel momento meno opportuno.

Chi accelera sull’energia pulita

Lo stop ai negoziati però non coincide con uno stop generale. Diversi Paesi stanno andando avanti per conto proprio sulla transizione energetica, spingendo più a fondo e più in fretta sulle fonti pulite. E lo fanno senza pagare un prezzo in termini di sviluppo, visto che le loro economie continuano a crescere.

È un elemento che cambia un po’ la lettura complessiva della vicenda. L’idea che tagliare le emissioni significhi per forza frenare l’economia trova qui una smentita concreta, perché chi sta investendo con decisione sulle rinnovabili registra comunque una crescita. La spinta, insomma, sembra arrivare sempre più dalle scelte dei singoli Stati che da un tavolo globale capace di mettere tutti d’accordo.

Il fallimento della COP31 resta una battuta d’arresto sul piano internazionale, la prima di questo tipo dal 2009, arrivata in concomitanza con un nuovo primato del termometro mondiale. Nello stesso momento molti Paesi continuano ad accelerare sull’energia pulita, e le loro economie crescono.

Fonte: TecnoAndroid