Mancano ormai poche ore per attivare Disney+ a 4,99€ al mese per i primi 2 mesi. La promozione arriva infatti al capolinea proprio oggi, martedì 24 novembre 2026, alle 23:59 in punto. Superata la mezzanotte le condizioni economiche torneranno ai consueti valori di listino, e questa giornata diventa così l’ultima finestra disponibile per assicurarsi lo sconto sul catalogo della piattaforma.

Chi stava aspettando il momento giusto per provare il servizio ha quindi ancora qualche ora a disposizione. Dopo, l’offerta Disney+ non sarà più attivabile e l’abbonamento tornerà al prezzo pieno previsto per il piano scelto.

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Come funziona la promo a 4,99€ e chi può aderire

L’iniziativa riguarda il piano Standard con Pubblicità, che con questa formula costa complessivamente 9,98€ per due mesi interi di visione. Un bel risparmio rispetto al normale canone mensile. Non tutti però possono approfittarne, perché la proposta è riservata ai nuovi abbonati e agli ex clienti idonei che al momento dell’adesione non hanno una sottoscrizione attiva. Serve inoltre aver compiuto almeno 18 anni.

Conclusi i primi due mesi a tariffa agevolata, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo mensile standard in vigore al momento del rinnovo, a meno che non venga disdetto prima. Non è previsto alcun vincolo di permanenza a lungo termine, e questo lascia parecchia libertà. Il rinnovo automatico si può disattivare in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni dell’account, purché lo si faccia prima della fine del secondo mese. Anche dopo la disdetta il servizio resta comunque utilizzabile fino al termine del periodo già pagato, quindi nessuno perde i giorni rimanenti.

Il catalogo e le caratteristiche tecniche del piano

Una volta completata l’attivazione si ottiene subito l’accesso all’intero catalogo Disney+, con contenuti originali ed esclusivi firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Dentro c’è un po’ di tutto, dai film in prima visione alle serie televisive più acclamate, passando per documentari e produzioni locali.

Sul fronte tecnico il piano Standard con Pubblicità consente lo streaming fino alla risoluzione Full HD a 1080p su tutti i dispositivi compatibili, cioè Smart TV, smartphone, tablet, browser web, console e chiavette HDMI. Per quanto riguarda l’audio il supporto arriva fino al formato Surround 5.1, più che sufficiente per godersi un film con un impianto domestico di buon livello.

La visione simultanea è consentita su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente, una soluzione comoda per chi condivide l’abbonamento in casa. Come suggerisce il nome stesso del piano, durante l’uso compaiono brevi spot pubblicitari inseriti prima e durante la riproduzione dei contenuti. C’è poi un’altra rinuncia da mettere in conto, ovvero l’assenza della funzione di download offline, che resta prerogativa dei piani superiori senza pubblicità.

Per sottoscrivere Disney+ a 4,99€ al mese per due mesi il tempo è davvero agli sgoccioli. La promozione resta valida soltanto fino alle 23:59 di oggi, 24 novembre 2026, dopodiché i prezzi torneranno quelli standard.

Fonte: TecnoAndroid