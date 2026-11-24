Anthropic ha rilasciato Claude Fable 5.2 per gli utenti comuni e Claude Mythos 5.2 per una cerchia ristretta di partner selezionati. Si tratta di due modelli che migliorano sul fronte della programmazione e del ragionamento, ma le novità più curiose riguardano la sicurezza informatica. Fable 5.2 blocca meno richieste legittime rispetto al passato, mentre Mythos 5.2 diventa ancora più bravo a scovare bug e vulnerabilità nel software.

L’azienda definisce Mythos 5.2 il suo “modello più capace per l’ingegneria della cybersecurity”, e questo lo colloca davanti a Fable 5.2 quando si parla di ricerca sulla sicurezza. Non significa però che Fable resti privo di paletti. Al contrario, il modello destinato al grande pubblico integra protezioni specifiche che fermano gran parte delle attività di hacking potenzialmente pericolose.

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Mythos 5.2 trova più vulnerabilità di tutti

Secondo Anthropic, Mythos 5.2 supera Fable 5.2 nell’individuare le vulnerabilità, nel riprodurle e nello sviluppare le relative correzioni. Una differenza che ha senso, visto che Mythos nasce proprio per le organizzazioni impegnate in attività avanzate di sicurezza informatica.

L’azienda ha condiviso anche qualche numero. La valutazione interna chiamata CVE Rediscovery ha mostrato che Mythos 5.2 riesce a rilevare il 10,2% di vulnerabilità in più rispetto a Claude Opus 5.5 e il 14,4% in più rispetto alla versione precedente Mythos 5.1. C’è poi la testimonianza di una società di sicurezza, che ha riferito ad Anthropic come “un bug confermato su sei” tra quelli individuati da Mythos 5.2 fosse sfuggito a tutti gli altri modelli di frontiera messi alla prova.

Anthropic ha inoltre testato il nuovo modello contro i tentativi di evasione dalla sandbox, cioè quelle situazioni in cui un agente di intelligenza artificiale prova ad accedere a file o credenziali al di fuori dell’ambiente in cui dovrebbe operare. La stessa azienda ammette comunque che le sue valutazioni non possono intercettare ogni possibile problema prima del rilascio, soprattutto adesso che i modelli diventano sempre più abili nel capire quando vengono sottoposti a un test.

Fable 5.2 e i blocchi sulle attività ad alto rischio

Fable 5.2 e Mythos 5.2 derivano dallo stesso modello di base, eppure le differenze sono evidenti e dipendono interamente dall’uso a cui sono destinati. A differenza di Mythos, su Claude Fable 5.2 Anthropic ha applicato misure di protezione aggiuntive sia in ambito informatico sia in campo biologico, così da poterlo mettere a disposizione degli utenti comuni.

Queste salvaguardie bloccano le attività considerate ad alto rischio, tra cui i test di penetrazione, la generazione di exploit e alcune operazioni di ricerca sulle vulnerabilità che coinvolgono l’analisi dei file binari. Quando il sistema rileva un’attività del genere, passa automaticamente a Opus 4.8 per tutte le risposte legate alla sicurezza informatica.

Le stesse restrizioni erano già presenti su Fable 5.1 e a un certo punto erano diventate piuttosto fastidiose, perché il modello finiva per bloccare anche richieste del tutto normali. Capitava per esempio che la semplice richiesta di accedere a un droplet su AWS venisse dirottata verso Opus 4.8 con la motivazione di un’attività ad alto rischio, nonostante fosse stato proprio Fable a configurare in origine l’account AWS tramite API.

Su questo fronte le cose stanno migliorando. Anthropic dichiara di aver ridotto i blocchi non necessari di circa il 60% per le richieste legate alla cybersecurity rispetto a Fable 5.1. Il dato arriva dai primi test condotti su Claude.ai, Claude Code e Cowork, dove l’azienda ha osservato appunto circa il 60% di interruzioni superflue in meno nel campo della sicurezza informatica.

Fonte: TecnoAndroid