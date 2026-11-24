Il Vodafone Black Friday arriva con una promozione dedicata ai nuovi clienti che, da oggi 24 novembre 2026, scelgono l’operatore per la linea mobile, per quella di casa o per entrambe. Chi aderisce riceve in regalo un buono Amazon che può arrivare a un valore complessivo di 110 euro. L’operazione a premi si chiama Il Black Friday che ti premia e resta valida dal 24 al 27 novembre 2026, salvo eventuali modifiche.

Il meccanismo è piuttosto semplice. Attivando un’offerta di rete mobile si ottiene un buono da 10 euro, mentre con un’offerta di rete fissa il valore sale a 100 euro. Il regolamento prevede che chi sottoscrive entrambe le soluzioni, con effettiva attivazione dei servizi, abbia diritto a tutti e due i premi, quindi ai 110 euro totali. I buoni vengono però erogati separatamente, perché passano dai sistemi gestionali dedicati ai clienti mobili da una parte e a quelli del fisso dall’altra.

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Va ricordato che dal 1° gennaio 2026, dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A., Vodafone in Italia è un marchio commerciale concesso in licenza a Fastweb fino al 2029. Il nome compare anche nel corporate brand Fastweb + Vodafone, che riunisce le attività di Swisscom nel nostro Paese ed è nato a gennaio 2025 in seguito all’acquisizione di Vodafone Italia.

Come ottenere il buono Amazon con le offerte mobile

Per il buono legato al mobile serve attivare una nuova SIM o eSIM Vodafone online sul sito dell’operatore, in completa autonomia oppure con l’aiuto di un consulente grazie alla funzione “Ti richiamiamo noi”. Si può scegliere un nuovo numero o richiedere la portabilità da un altro gestore. Le tariffe coinvolte sono tre. Vodafone Mobile Start costa 9,95 euro al mese, Vodafone Mobile Pro 11,95 euro al mese e Vodafone Mobile Ultra 19,95 euro al mese, sempre con 10 euro di attivazione.

Completata l’adesione bisogna attivare la scheda tramite riconoscimento digitale, seguendo il link inviato via email e SMS. Nel caso della SIM fisica, che arriva in una busta chiusa, lo stesso collegamento è raggiungibile anche dal QR Code stampato sul volantino informativo. L’identità si può verificare con CIE, SPID oppure caricando manualmente i documenti e registrando un breve video selfie.

L’attivazione va completata entro 30 giorni dall’adesione e chi esercita il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla firma del contratto perde il premio. Se invece il corriere consegna la SIM dopo il 27 novembre 2026, il buono resta comunque valido, a patto che l’adesione sia avvenuta durante il periodo della promozione e che la scheda risulti attivata.

Le offerte di rete fissa e le scadenze per i codici

Sul fronte casa occorre sottoscrivere una delle soluzioni disponibili sul sito Vodafone, dove è possibile verificare la copertura e chiudere tutta la procedura da soli oppure chiedere supporto telefonico. Sono ammesse le tecnologie FTTH, FTTC e FWA. In fibra vengono proposte Vodafone Casa Start, anche con lo sconto in convergenza per chi diventa cliente sia fisso sia mobile, e Vodafone Casa Pro, entrambe acquistabili pure con la riduzione riservata a chi ha già una linea mobile Vodafone. Da qualche mese c’è anche Vodafone Casa Ultra, che però non prevede prezzo scontato in convergenza. Per l’accesso FWA su rete 4G o 5G è disponibile soltanto Vodafone Casa FWA Pro, anch’essa con lo sconto per i clienti mobili già attivi. In caso di più adesioni online il premio viene riconosciuto solo per la prima richiesta andata a buon fine.

Il codice del buono si recupera nella sezione Verifica Stato Pratica, raggiungibile dall’App MyVodafone e dall’area “Fai da Te” del sito. Lì compare un pulsante dedicato che mostra il codice e le istruzioni per usarlo, mentre il link alla pagina arriva via email e/o SMS in base alle preferenze indicate al momento della sottoscrizione. Le scadenze però sono diverse. Per il mobile il pulsante resta attivo fino al 15 febbraio 2027, per il fisso fino al 30 giugno 2027, e chi non visualizza il codice entro queste date perde il diritto al premio.

Fonte: TecnoAndroid