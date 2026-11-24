Amazon ha scelto una strada mai percorsa prima per opporsi al Delivery Protection Act, il disegno di legge che il Consiglio comunale di New York sta valutando. Su alcune scatole consegnate in città sono comparsi degli adesivi che invitano i clienti a schierarsi contro la proposta. Il messaggio stampato è piuttosto diretto: il Consiglio comunale di New York potrebbe aggiungere fino a circa 4 euro per ordine, quindi bisogna agire subito per proteggere i prezzi bassi. Accanto al testo c’è un codice QR che rimanda a una pagina per contattare i consiglieri comunali, con l’invito a scansionarlo per dire al proprio rappresentante che i newyorkesi non vogliono aumenti.

Cosa prevede la legge che preoccupa Amazon

Il provvedimento nel mirino è l’Introduction 518 del 2026, conosciuto appunto come Delivery Protection Act. In pratica la norma obbligherebbe Amazon e le altre aziende che gestiscono in città centri di smistamento per l’ultimo miglio, come FedEx, ad assumere direttamente i corrieri esterni oggi impiegati per le consegne. Un cambiamento non da poco per un modello che si regge in buona parte su appaltatori terzi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Amazon in passato aveva già spedito materiale informativo ai residenti di New York, all’epoca del progetto per un nuovo quartier generale poi abbandonato. Usare i pacchi stessi come veicolo di un messaggio politico però è una novità assoluta per il colosso, che non aveva mai sfruttato le proprie scatole di spedizione per fare pressione su una causa di questo tipo.

E non si tratta dell’unica mossa insolita. La settimana precedente gli utenti newyorkesi si sono trovati davanti un banner sulla pagina principale del sito e una finestra a comparsa nell’app, entrambi con lo stesso invito a contrastare la proposta. I due avvisi portano a un post sul blog aziendale in cui Amazon sostiene che la legge la costringerebbe a valutare lo spostamento delle attività fuori città. Il risultato, secondo l’azienda, sarebbero consegne più lente e più costose per milioni di clienti a New York, oltre a una minaccia per le piccole imprese e per le migliaia di persone che ci lavorano.

Chi sostiene il provvedimento e come reagiscono i clienti

Dall’altra parte della barricata ci sono il sindaco Zohran Mamdani e la divisione dedicata ad Amazon dell’International Brotherhood of Teamsters, il sindacato che appoggia apertamente la norma. Lo scontro quindi non riguarda solo l’azienda e l’amministrazione ma tocca direttamente i rapporti di lavoro di chi porta i pacchi a domicilio.

Sfruttando pacchi, sito e app, Amazon punta a mobilitare la sua enorme base di clienti per spingere una posizione politica precisa. Una scelta che solleva più di un interrogativo. C’è chi si chiede se il dibattito venga presentato in modo equilibrato, se sia opportuno usare una piattaforma di vendita online per scopi politici e se in futuro capiterà di trovare sempre più messaggi di questo genere mentre si fanno acquisti, su Amazon o altrove. Intanto una parte degli acquirenti non ha preso bene l’iniziativa. Un utente che a quanto pare ha ricevuto una scatola con l’adesivo ha scritto online che qualcosa in tutta questa faccenda gli sembrava strano.

La portavoce di Amazon Kelly Nantel ha spiegato che l’azienda sta usando i messaggi sulla homepage e nell’app per essere trasparente con i clienti riguardo alle conseguenze che la legge avrebbe su di loro se venisse approvata nella forma attuale. La campagna comunque sembra funzionare, almeno sul piano dei numeri. Fino a venerdì i clienti di Amazon avevano inviato oltre 60.000 email ai membri del Consiglio comunale di New York per esprimere la loro contrarietà al provvedimento. Ora la palla passa alla Commissione per la tutela dei consumatori e dei lavoratori, che dovrà decidere se portare il testo all’esame dell’intero Consiglio. La data di questo voto non è ancora stata fissata.

Fonte: TecnoAndroid